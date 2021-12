Zukunftsweisendes Bauprojekt in Kamp-Lintfort : Eine Baustelle für niedrige Müllgebühren

Das Bild zeigt eine Visualisierung der neuen Bioabfallanlage. Sie entsteht auf dem Gelände des Asdonkshofs. Foto: mohan Karakoc, studio for professional visualisation/mohan karakoc, studio for professional visualisation

Kreis Viersen Der Kreis Viersen will Bioabfälle selbst behandeln statt die Aufträge an die Privatwirtschaft zu vergeben. Jetzt starteten die Bauarbeiten für eine Anlage zur Behandlung der Abfälle. Sie wird teurer als kalkuliert und geht später in Betrieb.