Amateursport in der Pandemie : Das bedeuten die neuen Corona-Regeln für den Fußball

Neue Regeln, neue Freiheiten? Die Corona-Maßnahmen in NRW haben auch Auswirkungen auf den Start der Fußball-Amateurligen. Foto: pixabay

Amateurfußball Am Freitag treten in Nordrhein-Westfalen neue Corona-Maßnahmen in Kraft. Während Inzidenzstufen weniger wichtig sind, stehen die 3G-Regeln im Fokus. Das hat auch Auswirkungen auf den Start des Amateurfußballs am Wochenende.