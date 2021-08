Leichtathletik Viersen : Kämpgen meldet sich eindrucksvoll nach Karrierepause zurück

Nick Kämpgen bei den NRW-Meisterschaften in Menden im Jahr 2018. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leichtathletik Nick Kämpgen ist zwei Jahre nach seinem Rücktritt wieder auf die 800-Meter-Strecke zurückgekehrt. Bei den Meisterschaften in Neuss knüpfte er prompt an seine alten Leistungen an.

Über zweieinhalb war Nick Kämpgen bei keinem Wettkampf mehr angetreten. Nun hat er bei der Leichtathletikmeisterschaft für Erwachsene und U16-Jugendliche am Wochenende in Neuss ein starkes Comeback hingelegt: Kämpgen gewann nach zwei nahezu gleich schnellen Runden die 800 Meter im Männerrennen in einer Zeit von 1:56,87 Minuten.

2019 hatte sich der 20-Jährige, der zu jener Zeit in den deutschen Bestenlisten ganz vorn vertreten war sowie regionale und überregionale Erfolge verbuchte, bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften vom Wettkampfsport verabschiedet. Es war sein vorläufiges Karriereende. Als Begründung sagte er damals der Rheinischen Post: „Ich habe gemerkt, dass es bei mir nicht mehr so voranging. Über die letzten drei Jahre musste ich jedes Mal im Winter wegen Krankheit und Verletzung aussetzen. Zum Frühjahr war das dann nicht mehr zu kompensieren.“ Jedes Mal wurden in dieser Zeitspanne die Zwangspausen größer. Das hatte auch Auswirkungen auf die Leistungen.

„Die Steigerungen meiner Ergebnisse fielen geringer aus. Wenn ich ehrlich bin: Das ist nicht mein Ding, halbe Sachen zu machen, sondern ich will mich immer kontinuierlich steigern“, sagte er. Das war allerdings damals nicht mehr möglich.

Nun, über zwei Jahre später, beurteilt Kämpgen die Situation neu. Denn ganz ohne Sport kam der Student der Betriebswirtschaft ohnehin nicht aus. Der Niederkrüchtener spielte Tennis, Basketball und lief für sich alleine zu Hause seine Trainingsrunden in den Schwalmauen. Und nun packte ihn auch wieder der Wettkampfeifer. Bereits vor einigen Wochen entschloss er sich, noch einmal an den Start zu gehen. Die Meisterschaft in Neuss bot sich dafür an – mit eindrucksvollem Ergebnis. Nur einmal war er bislang die Distanz schneller gelaufen: Bei einer Juniorengala in Mannheim 2017 lief er die 800 Meter in 1:56,31. Er ist für die Zukunft zuversichtlich: „Ich mache jetzt beim Tempo-Training vom LAZ im Grenzlandstadion mit. Wollen wir mal sehen, ob ich dann nicht noch schneller laufen kann.“