Fußball-Landesliga : Ein alter Bekannter ist zurück beim ASV Süchteln

Frank Mitschkowski ist zurück beim ASV Süchteln. Foto: Heiko van der Velden Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Frank Mitschkowski ist erneut Trainer beim Landesligisten. Die Vorbereitung auf die neue Saison ist allerdings beeinträchtigt durch Verletzungen. Im letzten Testspiel verletzte sich ein weiterer Leistungsträger schwer.

Mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison hat Frank Mitschkowski zum zweiten Mal das Traineramt beim ASV Süchteln übernommen. Der 48-Jährigen war bereits in der Saison 2011/12 als Übungsleiter für den Landesligisten aus der Irmgardisstadt tätig. Doch aus der damaligen Zeit sind nicht viele bekannte Gesichter übrig geblieben. Philipp Hilleke und Torsten Trautmann, die damals noch unter Mitschkowski spielten, haben die Fußballschuhe an den Nagel gehangen und gegen offizielle Posten beim ASV eingetauscht - Hilleke ist Abteilungsleiter und Trautmann Sportlicher Leiter. „Ich kenne eigentlich nur noch zwei Spieler aus dem aktuellen Kader: Karsten Robertz und Tobias Busch aus meiner Vergangenheit beim FC“, sagt der neue ASV-Trainer.

Für ihn und sein Team gilt es nun die Form zu finden, um einen Fehlstart in der Liga zu vermeiden. Die aktuelle Verletztenmisere in der Mannschaft dürfte dabei wenig helfen. Dennoch zeigt die Leistungskurve nach oben. Am Sonntag überstand Süchteln die Hürde im Kreispokal bei BW Concordia Viersen und gewann mit 2:1.

Mit Selim Özdemir wird dem Team allerdings ein wichtiger Spieler in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen. Der routinierte Abwehrspieler verletzte sich im Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen den TSV Wachtendonk-Wankum. Eine abschließende Untersuchung am Freitag bestätigte dann die bittere Diagnose: Riss des Meniskus und Kreuzbandes. „Das ist natürlich bitter, weil er nach seiner Wadenverletzung aus dem ersten Testspiel nun wieder zurück war“, sagt Mitschkowski. Der überzeugende 5:2-Testspielerfolg rückte dadurch vollkommen in den Hintergrund.

Mit der Verpflichtung von Mao Negishi legten die Süchtelner personell hingegen noch einmal nach. Und mit Malik Cakmakci könnte ein weiterer Neuzugang folgen, der als Gastspieler bereits im Spiel gegen Wachtendonk-Wankum mitwirkte. Er trug sich dabei gleich in die Torschützenliste ein.

Mit Fabian Mathes und Paul Fröhling spielen sich gerade auch zwei A-Jugendliche ins Team. Während Fröhling fest „hochgezogen“ wurde, vertritt Mathes zurzeit die beiden etatmäßigen Torhüter Philip Grefkes und Jens Lonny. Beide machen dabei ihre Sache gut. „Das ist natürlich auch die Philosophie des ASV Süchteln, die eigenen Jugendspieler auf dem Platz bei der ersten Mannschaft zu sehen“, erklärt Mitschkowski.