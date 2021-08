Zum Start der Amateursaison : Wie entsteht eigentlich der Spielplan im Fußball?

Ein Schlüsselplan, nachdem die Spieltage erstellt werden. Foto: Sebastian Kalenberg

Amateurfußball Wie wird entschieden, wer wann gegen wen spielt? Errechnet das ein Computer oder welches System steckt dahinter? Und was haben Borussia Mönchengladbach und die Uefa damit zu tun? Ein Erklärstück zum Start in die Amateursaison.

Es geht um Zahlen. Und es sieht kompliziert aus. Am 1. Spieltag spielt beispielsweise die 16 gegen die 14. Am folgenden Spieltag hat die 16 dann ein Auswärtsspiel bei der vier. Welcher Verein dabei welche Nummer ist, das entscheidet Thomas Klingen. Seit 2002 ist er als Staffelleiter im Fußballverband Niederrhein für die Spielplan-Planungen im Amateurfußball zuständig, seit 2003 ist er Vorsitzender des Kreisfußballausschuss Mönchengladbach und inzwischen auch Mitglied im Verbandsfußballausschuss.

Bevor er an die Arbeit darf, ist jedoch die Uefa am Werk. Denn im Rahmenterminkalender darf der europäische Fußballverband zuerst seine Termine hinterlegen. Dann kommt der Deutsche Fußballbund (DFB) mit seinen Länderspielen, darum bauen die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Regionalligen ihre Spielansetzungen. Und dann sind Klingen und seine Kollegen dran.

Wie er vorgeht? „Für einen Spielleiter spielt nicht Odenkirchen gegen Dilkrath, sondern für uns spielen Nummern. Ich suche für den Verein die passende Nummer im Spielplan heraus, die die Wünsche des Vereins bestmöglich berücksichtigt“, sagt er. Ein fiktives Beispiel: Der SV Lürrip bekommt zunächst die Nummer 14, daraufhin geht Klingen den Spielplan durch, sieht aber dann, dass am 10. Spieltag ein Heimspiel für die Nummer 14 ansteht, an dem Lürrip aufgrund eines Sportfestes kein Heimspiel austragen kann. Die 14 ist also nicht die richtige Nummer für den SV Lürrip. Klingen beginnt von vorne mit einer anderen Nummer. So geht das für jeden Verein, bis es einigermaßen passt.

Das klingt zeitraubend und nach viel Puzzle-Arbeit. Ist es aber für Klingen nicht mehr. „Nach so vielen Jahren sehe ich relativ schnell, welche Nummer passt“, sagt er. Früher habe er bis zu zehn Stunden für einen Spielplan gebraucht, inzwischen kommt er mit der Hälfte der Zeit hin.

Die Herausforderung ist, die Wünsche der Vereine bestmöglich zu berücksichtigen, die vorab per Meldebögen kundgetan werden. Der eine Verein möchte mit einer Heimpartie starten, der andere möchte an einem bestimmten Wochenende wegen des Schützenfestes spielfrei haben. Zu 95 Prozent könne er die Wünsche aber berücksichtigen, sagt Klingen.

Nur selten gebe es Terminkonflikte wie vor einigen Jahren bei der Partie zwischen Willich und Schiefbahn. „Beide waren damals aufgestiegen und hatten den Wunsch, mit einem Heimspiel gegen den jeweils anderen zu starten. Da kann ich dann logischerweise nicht alle zufriedenstellen“, sagt Klingen. Es wurde beim Bürgermeister von Willich gelost – zugunsten von Willich. Allerdings, so erzählt es Klingen, fanden am besagten Spieltag dann Platzarbeiten in Willich statt – also wurde doch in Schiefbahn gespielt. Am Ende waren trotzdem alle glücklich.

Auch Borussia Mönchengladbach spielt in den Planungen der Ligen eine Rolle. „Der Amateurfußballer guckt auch gerne Borussia. Da nehmen wir schon Rücksicht drauf“, sagt er. Also sollte es möglichst keine Pokal- und Ligaspiele unter der Woche geben, wenn die Borussia in der Europa League oder der Champions League spielen könnte – so wie in der Vorsaison. „Und wenn Borussia am Sonntagnachmittag spielt, schieben drei Viertel der Vereine ihre Spiele freiwillig“, sagt Klingen. Das sei sogar noch bis zu einer Woche vorher möglich, wenn beide Vereine sich einig sind.

Und Corona? Da hofft Klingen, dass Spielausfälle aufgrund der Quarantäne-Vorgaben mit dem frühen Saisonstart aufgefangen werden. „Da wir keine englischen Wochen haben, ist auch zwischen den Spielen immer wieder die Möglichkeit gegeben, Spiele nachzuholen. Des Weiteren ist das auch vor dem ersten Rückrundenspieltag – also Ende Januar bis Anfang Februar – und im Notfall auch noch Ende Juni möglich“, sagt Klingen zum ausreichenden Puffer für Nachholspiele.

Im Fußballkreis Heinsberg ist Stefan Cüster der Herr der Zahlen. „Man nehme ein paar Würfel“, antwortet er scherzhaft auf die Frage nach dem Amateurspielplan, ehe er die Grundlage des Schlüsselzahlprinzips erklärt. Denn auch im Fußballkreis Heinsberg sind die Mannschaften nicht mehr als Nummern – zumindest aus Sicht des Mannes aus dem Kreisspielausschuss: „Die Schlüsselzahlen sind die Fixpunkte. Die meisten Vereine wünschen mit ihren mehreren Mannschaften am gleichen Spieltag Heim- und Auswärtsspiele zu haben. In dem Fall wird den unterschiedlichen Mannschaften jeweils die gleiche Schlüsselzahl in ihren Staffeln zugewiesen.“

Wichtiger als die Wünsche der Vereine seien bei der Erstellung des Spielplans aber eh die Sachzwänge: „Darunter fällt zum Beispiel der Fall, wenn sich zwei Vereine eine Platzanlage teilen. Hier müssen die gegenläufigen Schlüsselzahlen vergeben werden, damit keine Überschneidungen zustande kommen.“

Und wenn man für voneinander abhängige Mannschaften nicht die richtige Schlüsselzahl finden kann? „Dann muss man zu den vorherigen voneinander abhängigen Mannschaften gehen, und hier eine andere freie Schlüsselzahlenkombination wählen“, erklärt Cüster. Immer mit der Hoffnung, dann eine passende Kombination zu finden. „So geht man Schritt für Schritt, oder auch Rückschritt für Rückschritt, weiter.“