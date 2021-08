Union Nettetal verliert zum Oberliga-Auftakt : „Wir haben heute Lehrgeld bezahlt“

SC Union Nettetal, hier mit Robin Wolf, musste sich gegen Velbert mit 1:2 geschlagen geben. Foto: Heiko Van der Velden

Fußball-Oberliga Mit einer Rumpftruppe aus lediglich 14 einsatzfähigen Feldspielern hat der SC Union Nettetal sein Auftaktspiel in der Oberliga gegen den TVD Velbert verloren – Coach Andreas Schwan hat dennoch positive Dinge mitnehmen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal ist mit einer 1:2-Niederlage in die Saison gestartet. Personell pfiff der Oberligist aus dem letzten Loch. Nur 14 eigene Feldspieler konnte Trainer Andreas Schwan im Duell gegen den TVD Velbert aufbieten. Mit Justin Coenen (20), Ahmetilhan Yavuz (18), Leon Falter (20) und Jan Pöhler (19) standen gleich vier der fünf Debütanten in der Startelf der Nettetaler. Justin Butterweck (20) wurde im zweiten Durchgang eingewechselt. Für alle war es das erste Oberligaspiel überhaupt. Auf der Gegenseite fanden sich Spieler wie Maik Bleckmann (33), Alex Fagasinski (27), Jonas Haub (24) und Noah Korczowski (27) wieder, die zuvor einige Jahre in der Regionalliga West auf dem Buckel hatten.

Trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen kam der SCU gut in die Partie. Vor über 300 Zuschauern auf der heimischen Christian-Roetzel-Kampfbahn traf Neuzugang Coenen (10.) gleich zu Beginn zur Nettetaler 1:0-Führung. Ein Doppelpass mit Pöhler sorgte dabei für den Torerfolg gegen die favorisierte Mannschaft aus Velbert. Mit zunehmender Spielzeit wurde dann allerdings auch die Elf von Trainer Marc Bach gefährlicher und kam so noch im ersten Durchgang zu zwei Torerfolgen. Alex Fagasinksi (22.) konnte zunächst zum 1:1 der Gäste ausgleichen. Nachdem die Nettetaler dann kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ball nicht zwingend genug klären konnten, kippte die Partie komplett. Fabio Di Gaetano (40.) nutze diese Möglichkeit und sorgte so für den 1:2-Pausenrückstand der Hausherren.

Info Frühe Führung reichte Nettetal nicht aus Aufstellung Möhker - Coenen, Zitzen, Götte, Lekaj – Pöhler (59. Butterweck), Wolf, Winkes, Istrefi (80. Thobrock) – Falter, Yavuz Tore 1:0 Coenen (10.), 1:1 Fagasinksi (22.), 1:2 Di Gaetano (40.)

„Wir hatten gute 20 Minuten zu Beginn des Spiels. Im Laufe des Spiels haben wir dann allerdings nicht mehr den Zugriff auf das Spiel bekommen“, fand Trainer Schwan. Zwar stemmte der SCU sich mit allen Mitteln gegen die Auftaktniederlage, doch zu einem Torerfolg kam die Mannschaft nicht mehr. Dabei fehlte es vor allem an den zwingenden Möglichkeiten einen zweiten Treffer zu erzielen und so blieb es am Ende beim hauchdünnen 1:2.

Unter dem Strich geht die Niederlage dabei auch in Ordnung für die Nettetaler. Doch verstecken brauch sich das Team in dieser Saison nicht, denn sie hat gezeigt, dass man mit einem Topteam der Liga durchaus mithalten kann. „Wir haben bis zum Schluss auf den Lucky Punch gehofft. Als junge Mannschaft haben wir heute Lehrgeld bezahlt. Natürlich ist die Niederlage ärgerlich, sicherlich aber kein Beinbruch für uns“, fand der SCU-Coach. Sein Gegenüber Bach fand zudem, dass die Nettetaler bei gleicher Leistung bald schon die ersten Saisonpunkte einfahren werden.