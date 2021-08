Saisonvorschau Landesliga Niederrhein 2021/22 : Spielen der 1. FC Viersen und ASV Süchteln oben mit?

Für den VSF Amern – hier mit Frederik Verlinden (l.) – stehen erneut weite Auswärtsfahrten an. Zum Auftakt geht es zum VfL Tönisberg. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Ab Sonntag rollt auch der Ball in der Landesliga wieder – nach zehn Monaten Corona-Pause. Mit wem ist in dieser Saison zu rechnen, wie steht es um die regionalen Vereine? Eine Einordnung zum Saisonstart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Am Sonntag fällt nach monatelanger Pause der Startschuss in der Fußball-Landesliga und in vielen weiteren Ligen am Niederrhein – es geht wieder um Punkte. In der Gruppe 1 der Landesliga meinte es der Verband besonders gut zum Auftakt und bescherte den Fans mit dem Duell zwischen dem 1. FC Viersen und dem ASV Süchteln gleich ein echtes Lokalderby. Das dürfte im frisch aufgehübschten Stadion am Hohen Busch bei hoffentlich gutem Wetter einige Besucher anlocken.

Es wird interessant zu sehen sein, wie die einzelnen Mannschaften die vergangenen eineinhalb Jahre verkraftet haben. Corona bescherte dem Amateurfußball zwei Saisonabbrüche in Folge. Daher sind generelle Prognosen für die neue Saison schwer zu treffen. Den 1. FC Viersen sollte man dennoch für einen Platz im Aufstiegsrennen auf dem Zettel haben. Das zeigen größtenteils auch die Ergebnisse der Vorbereitung. So gewann die Elf von Trainer Kemal Kuc unter anderem mit 1:0 das Testspiel gegen Oberligist Teutonia St. Tönis, die immerhin mit Daniel Neustädter als regionalligaerfahrenen Spieler sowie mit Samed Yesil aufwarten konnten. Letztgenannter stand vor Jahren beim FC Liverpool in der englischen Premier League unter Vertrag – auch wenn er ohne Einsatz blieb. Für Viersen vor dem Saisonstart aber allemal ein Ausrufezeichen. Im Vorjahr lag Viersen beim vorzeitigen Saisonende nach acht Spielen auf Platz zwei der Tabelle.

Für Toni Weiss (r.) vom ASV Süchteln steht im ersten Spiel der Landesliga-Saison gleich das Derby beim 1. FC Viersen auf dem Plan. Foto: Heiko van der Velden

Während der Aufstieg für Viersen kein Muss ist, sieht die Lage beim Rather SV aus Düsseldorf etwas anders aus. Für den Aufstiegsanwärter aus der Vorsaison lief die Vorbereitung allerdings weniger erfreulich: Die Mannschaft kassierte in den Testspielen eine Niederlage nach der nächsten. Im Vorjahr zeigte außerdem der ASV Süchteln, dass jederzeit mit ihm zu rechnen ist. Aus den sieben Spielen der vergangenen Saison holte der ASV fünf Siege – nur gegen Viersen und Rath gab es jeweils eine 1:2-Niederlage. Die Auftaktpartie gegen Viersen kann somit bereits ein Fingerzeig für die Saison sein. Allerdings lief die Vorbereitung nicht optimal für den ASV, vor allem die lange Verletztenliste trug ihren Teil dazu bei.

Im Vorjahr hatte sich auch der Aufsteiger SC Teutonia Kleinenbroich bemerkenswert bis zum Saison­abbruch präsentiert. Mit eher geringen Mitteln holte das Team aus sieben Spielen immerhin acht Punkte. Kann Teutonia diesen Eindruck in diesem Jahr wiederholen?

Giesenkirchens Trainer Volker Hansen musste viele Spieler integrieren. Foto: Heiko van der Velden

Für die Mannschaft des DJK/VfL Giesenkirchen wird es dagegen Zeit, den Hebel umzulegen. In der Mannschaft von Trainer Volker Hansen und Erhan Kuralay stand im Sommer ein großer Umbruch an. Nachdem man in den vergangenen beiden Jahren gegen den Abstieg spielte und im Vorjahr beim Abbruch Tabellenletzter war, musste das Trainerteam zahlreiche neue Spieler integrieren. Die Vorbereitung lief dafür überraschend gut: Kein Spiel ging verloren. Beim Oberligisten 1. FC Mönchengladbach holte Giesenkirchen ein 1:1-Remis, gegen den VSF Amern setzte man sich am vergangenen Sonntag sogar mit 2:1 durch.