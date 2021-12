Partnerstadt von Viersen : Weihnachten in Lambersart

Unser Bild zeigt das Stadtwappen der 28.000-Einwohner-Stadt Lambersart in Frankreich. Es war die erste Partnerstadt Viersens. Foto: "Stadt"

Viersen/Lambersart In Frankreich gibt es an Weihnachten nur wenige regionale Unterschiede. Wir feiern auch im Norden am 24. und 25. Dezember Weihnachten. Am Weihnachtsabend, den wir Le Reveillon de Noel nennen, gehen einige Menschen zur Kirche und genießen danach ein gemeinsames Essen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jean-Michel Pannecoucke

Das dauert oftmals bis tief in die Nacht an. Weihnachten ist eine klassische Familienfeier, zu der alle Familienmitglieder zusammen kommen. Zu Le Reveillon de Noël beschenken sich bereits die Erwachsenen untereinander, die Kinder müssen sich oftmals länger gedulden. Denn der Père Noel bringt erst in der Nacht zum 25. die Geschenke für die Kinder, die sie dann am Morgen öffnen dürfen. An Weihnachten essen wir Austern, Stopfleber, Truthahn oder Gans. Das traditionelle Dessert ist La Bûche de Noël, das meistens aus Schokolade und Biskuitmasse hergestellt wird. Eine Tradition, die man überall in Frankreich pflegt, ist das Aufstellen einer Krippe. Diese schmückt man mit traditionell bemalten Terrakotta-Figuren. Diese sind wirklich wahre Kunst, die besten von ihnen werden im Süden Frankreichs hergestellt. In Nordfrankreich gibt es eine Tradition namens Coquille de Noël. Es ist ein Brioche, dass etwa wie Jesus als Kleinkind geformt ist.