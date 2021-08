Lürrip bestreitet Saisonauftakt am Freitagabend : Die Bezirksliga sucht den Konkurrenten für SV Straelen II

Lürrip bestreitet Saisonauftakt am Freitagabend

Fußball-Bezirksliga Am Freitagabend eröffnet der SV Lürrip die Bezirksliga-Saison bei Tura Brüggen. Die Reserve des SV Straelen gilt als großer Titelfavorit. Wie sehen die Chancen der regionalen Teams aus. Wir geben eine Einschätzung ab.

Noch bevor der erste Anpfiff zur neuen Fußballsaison 2021/22 erfolgt, sind sich die meisten der befragten Trainer respektive Vorstandsmitglieder überwiegend einig, wer den Meistertitel in der Bezirksliga Staffel 4 einfahren wird und damit den Aufstieg in die Landesliga feiern darf. Doch so ganz kampflos wird sicher keiner der Reserve des SV Straelen das Feld räumen und sich mit der goldenen Ananas begnügen. Mehr Spannung verspricht der Kampf um den Klassenerhalt. Und trotz der ungewissen Zukunft aufgrund der Corona-Pandemie wagen wir einen Ausblick: