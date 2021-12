Partnerstadt von Viersen : Weihnachten in Pardesia

Das Stadtwappen der 6000-Einwohner-Gemeinde Pardesia. Seit 2001 ist die israelische Stadt Städtepartner von Viersen. Foto: "Stadt"

Pardesia/Viersen In Israel wird natürlich nicht Weihnachten gefeiert, aber bei uns wird am 25. Tag im dritten Monat des hebräischen Kalenders „Kislev“ Chanukka gefeiert. Das ist in der Regel im Dezember. Wir feiern zwei Dinge: Den siegreichen historischen Aufstand der jüdischen Bürger gegen die Fremdherrschaft der Griechen und die Wiedereinweihung des Tempels.

Von Reli Arian

Damals geschah im heiligen Tempel ein Wunder: Als die Juden den zurückeroberten Tempel aufräumten, wurde ein kleines Döschen gefunden, indem sich sehr wenig Öl befand. Doch es reichte für acht Tage, an denen man die Menora im heiligen Tempel erleuchten konnte. Deswegen wird Chanukka acht Tage lang gefeiert. Familien laden sich in Israel gegenseitig ein, um jeden Abend eine Kerze der Menora anzuzünden. Dann singen wir gemeinsam und essen besondere Speisen wie Kartoffelpfannkuchen und Donuts. Die Schönheit der Kerzen, gemeinsam mit den Liedern und dem guten Essen machen das Fest so besonders. Chanukka ist ein Fest, das Freiheit und den Sieg des Geistes und Lichtes gegen Teufel und Dunkelheit symbolisieren soll. In Israel grüßt man sich mit den Worten „Frohes Chanukka“ und „Möge das Licht immer um dich sein“. Reli Arian