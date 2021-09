Fußball-Bezirksliga : Wie sich Fortuna Dilkrath selbst beschenkte

Schwalmtal Zum 90. Geburtstag gibt es für Fortuna Dilkrath den Last-Minute-Derby-Sieg gegen den Nachbarn SC Waldniel. Marvin Holthausen traf doppelt.

Erst jetzt entwickelte das Spiel Derby-Charakter. Nach Ablauf der regulären Spielzeit (der Unparteiische zeigte fünf Minuten Nachspielzeit an), als sich alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten, kam Holthausen rund 20 Meter vor dem Waldnieler Tor in Ballbesitz, umkurvte noch einige Abwehrspieler und zog dann aus 17 Metern ab. Waldniels Torhüter streckte sich vergebens, der Ball landete rechts unten im Netz (90.+1).

Dilkraths Spieler jubelten, als hätten gerade einen Titel geholt. DJK-Trainer Fabian Wiegers, der Montag seinen 32. Geburtstag feiert, war allerbester Laune. „Derbysieg, drei weitere Punkte geholt und für mindestens einen Tag Tabellenführer – was will man mehr“, sagte der Coach.

Dieser Derbysieg wird in zehn Jahren zum 100. Vereinsjubiläum sicher noch in aller Munde sein. In den vergangenen 90 Jahren hat Fortuna Höhen und Tiefen erlebt. In den 1960er-Jahren waren es die Brüder Holthausen, die die dem Klub neues Leben eingehauchten. Das geschah aus der katholischen Jugendbewegung heraus, deshalb der Namenszusatz „DJK“.

Eine weitere Stütze des Vereins ist heute noch Stephan Laumen, Abteilungsleiter Fußball. Seit 47 Jahren gehört er dem Verein an, er begann als Jugendspieler. Im Seniorenbereich erlitt er einige schwere Knieverletzungen, seine Spielerkarriere fand ein jähes Ende. Also sattelte er auf Trainer um und heimste etliche Erfolge ein. In der Vorstandsetage der Fußballabteilung bekleidete er wechselnde Posten. Ihm und seinen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass Dilkrath – auch wegen der seit 18 Jahren andauernden Bezirksligazugehörigkeit – ein Anlaufpunkt für Spieler jeden Alters ist. Zu den Favoriten zählt Dilkrath in dieser Saison allemal, die Aussage „Aufstieg in die Landesliga“ hört man hier aber nicht. Ein Wunsch dürfte es dennoch sein.