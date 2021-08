Reitturnier in Dülken : Klaus Rahmen schwärmt von seinem Fellow

Reiten Beim Sommer-Reitturnier in Dülken konnte der 52-jährige Springreiter Klaus Rahmen mit seinem Pferd glänzen. Für den Gesamtsieg hat es aber am Ende nicht ganz gereicht.

Beim Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Dülken-Viersen im Reitstadion Schirick in Dülken war Klaus Rahmen vom RC St. Georg Günhoven im M*-Punktespringen (mit Joker) auf Fellow als dritter Starter so schnell bei voller Punktzahl in 47,94 Sekunden, dass er sich schon als der sichere Sieger über alle Teilnehmer fühlen konnte. Doch dann ritt die Anrath-Neersenerin Viola Wilke mit Querido als 48. Teilnehmerin noch flotter in 46,32 Sekunden und gewann den Wettbewerb über alle 63 Reitpaare.