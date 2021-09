Fußball-Landesliga : Wiedersehen mit alten Bekannten

Nach einem starken Start und einem weiteren Sieg im Kreispokal nun gegen Düsseldorf gefordert: Hier bejubeln die Spieler des 1. FC Viersen einen Treffer am vergangenen Wochenende. Foto: Heiko van der Velden

Fußball Der mit zwei Siegen in die Landesliga gestartete 1. FC Viersen tritt gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf an – und wird dort auf bekannte Gesichter treffen.

Der 1. FC Viersen hat in der Landesliga einen Traumstart hingelegt und ist mit zwei Siegen gegen Mannschaften in die Saison gestartet, die am Saisonende durchaus oben anzutreffen sein sollten. Im Auftaktspiel gegen den ASV Süchteln gewann die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc 2:1. Am vergangenen Sonntag folgte dann der 3:2-Erfolg beim SC Kapellen-Erft. Das Resultat sind somit aus zwei Spielen sechs Punkte.

„Das waren zwei schwere Spiele. Auch wenn Süchteln schlecht in die Saison gestartet ist, finde ich, dass es eine gute Mannschaft ist mit einem guten Trainer. Kapellen ist eine der besten Mannschaften in der Liga mit viel Qualität und Erfahrung. Hier waren wir 60 Minuten voll konzentriert. Nach dem Foulelfmeter wurde es dann noch einmal hektisch. Aber wir haben das am Ende gut gemacht“, zeigte sich Kuc zufrieden mit den ersten beiden Spielen seiner Mannschaft. „Das war ein guter Start. Wir gehen jetzt weiter von Spiel zu Spiel“, fügte Kuc weiter an.

Info Nur drei Teams haben die volle Punktzahl Tabelle Neben dem 1. FC Viersen haben nur der MSV Düsseldorf und der VfB Hilden ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Gegner Schwarz-Weiß Düsseldorf hat dagegen noch keinen Punkt auf dem Konto.

Vor dem nächsten Ligaspiel am kommenden Sonntag gegen die Mannschaft des SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf waren die Viersener am vergangenen Mittwoch allerdings noch in der 2. Runde des Kreispokals beim A-Ligisten TuS Wickrath gefordert. Dabei bekamen vor allem die Spieler Spielpraxis, die zuletzt nicht so oft auf dem Feld standen beziehungsweise sich nach Abwesenheit oder Verletzung wieder ranarbeiten. Auch Spieler aus der Zweiten Mannschaft bekamen ihre Chance.

„Das haben die Spieler sich auch verdient“, sagte Kuc im Vorfeld auf die Partie, die Viersen letztlich 3:2 gewann. Allerdings lag der Landesligist zweimal zurück, durch Abdulkerim Berat Arslan sowie einem Wickrather Eigentor gelang jeweils der Ausgleich. In der 72. Minute sorgte Fran Lukic schließlich für den Siegtreffer des FC, der damit das Kreispokal-Achtelfinale erreicht hat.

Die Zuschauer dürften sich derweil für das Ligaspiel am Sonntag auf einige bekannte Gesichter freuen. Neben Andre Kobe schnürt in der vierten Saison auch Korbinian Beckers die Schuhe für die Düsseldorfer. Der mittlerweile 32-Jährige war über viele Jahre einer der Leistungsträger am Hohen Busch. Auch Yannick Meurer dürfte den Viersenern noch ein Begriff sein. Mittlerweile hat der 34-Jährige seine Fußballschuhe allerdings an den Nagel gehangen und ist endgültig ins Trainergeschäft eingestiegen. Bei den Gästen hat er in der zweiten Saison den Posten des Co-Trainers inne. In Viersen war er in der Saison 2013/14 Trainer der B-Junioren. Beim benachbarten ASV Süchteln war Meurer zudem für einige Spiele für die Erste Mannschaft in der Landesliga verantwortlich.