Fußball-Landesliga : Ein „goldener Punkt“ für Viersen

Zuschauer: Der Trainer des Landesligisten 1. FC Viersen, Kemal Kuc, stuft das 2:2 gegen den SC Kapellen-Erft als „glücklich“ für seine Mannschaft ein.

Personell war es um sein Team nicht so gut bestellt. Zu allem Überfluss verletzte sich am Donnerstag auch noch Routinier Blerim Rrustemi. Somit war Kuc zum Improvisieren gezwungen. Seine Mannschaft erlaubte sich viele Fehler und spielte dem Gegner den Ball immer wieder ohne Bedrängnis in die Füße. So war es auch nicht verwunderlich, dass Nils Mäker (23.) zum 0:1 traf. Viersens Torwart Elvedin Kaltak hielt seine Mannschaft anschließend immer wieder im Spiel. „Er hat es heute überragend gemacht“, war auch Kuc zufrieden mit der Leistung des 24-Jährigen.