Ausstellung in Viersen : Wie Viersen wurde, wie es ist

Ausstellung in Viersen

Die Vereinigung mit Viersen hat damals gerade in Dülken die Bevölkerung bewegt. Auch die Süchtelner wehrten sich. Foto: Verein für Heimatpflege

Viersen Der Verein für Heimatpflege eröffnet eine neue Ausstellung zur jüngeren Stadtgeschichte. Im Mittelpunkt steht die kommunale Neugliederung vor 50 Jahren: Der Zusammenschluss von Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim verlief nicht ohne Widerstände.

Die kommunale Neugliederung vor 50 Jahren hatte weitreichende Folgen: Plötzlich mussten die Städte Dülken, Süchteln, Viersen und die Gemeinde Boisheim eine Einheit bilden. „Der Zusammenschluss verlief nicht ohne Widerstände. Vor allem die kleineren Städte Dülken und Süchteln wehrten sich gegen ihre ,Eingemeindung’“, erzählt der Vorsitzende des Vereins für Heimatpflege Viersen, Albert Pauly. Wie kam es zu der Neugliederung? Und was wurde daraus? Damit beschäftigt sich eine Ausstellung des Vereins, die am Sonntag eröffnet wird.

Das sei „eine spektakuläre und mit viel Lokalkolorit bestückte Ausstellung“, betont Pauly. Auftakt ist am 20. September um 11 Uhr im Mehrzweckraum der Villa Marx an der Gerberstraße 20, mit fest zugewiesenen Sitzplätzen. Die eigentliche Ausstellung „50 Jahre kommunale Neugliederung – statt Grenzbrück oder Dreistadt dann doch Viersen“ läuft bis zum 13. Dezember im Viersener Salon in der Villa. Kurator ist Alexander Grönert.