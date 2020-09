Fußball-Bezirksliga : Erste Saisonniederlage in einem umkämpften Derby

Erste Saisonniederlage in einem umkämpften Derby

Fußball-Bezirksliga Dilkrath verlor sein Heimspiel gegen TDFV Viersen 1:2. Für Fortuna-Trainer Tommy Offermanns war die Szene zum 0:2 und seine Folgen ausschlaggebend für die Niederlage.

Keiner der beiden wollte einen Fehler begehen, der zu einem frühen Gegentor führen könnte. Erst in der zehnten Minute konnte die erste Chance verbucht werden. Und im Gegenzug machte es die DJK wie zuvor der TDFV und vergab eine gute Möglichkeit. Von nun an wechselten die Chancen hin und her. Vier Minuten vor dem Seitenwechsel dann das 1:0 für die Gäste durch Fabian Zacherl, der aus rund 25 Metern flach ins lange Eck schoss.