Fußball : A-Ligisten setzen auf ältere, aber noch torhungrige Stürmer

Fußball Dennis Kylau von den Sportfreunden Neersbroich und Isa Hacalar von Blau-Weiß Meer sind reine Strafraumspieler mit viel Erfahrung – und tollen Torquoten. Die A-Ligisten profitieren sehr von ihren Routiniers.

Sie sind in einem Alter, in dem die meisten Fußballer bei den Alten Herren mitkicken. Sie gehören zu einer Art aussterbenden Stürmertyp. Trotzdem ballern sie immer noch, was das Zeug hält. Die Rede ist von reinen Strafraum-Spielern. Stellvertretend für weitere stehen Dennis Kylau vom A-Liga-Aufsteiger Sportfreunde Neersbroich und Isa Hacalar von Blau-Weiß Meer.

Zwei Jahre älter ist Isa Hacalar und hier noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Seit August wohnt er familiär bedingt in Mönchengladbach, nachdem er in Baden-Baden und Umgebung bis in die Oberliga hinauf nach Belieben traf. Gleich viermal holte er sich die Torjägerkanone in der dortigen Bezirksliga und stellte mit 57 Saisontoren in der Kreisliga B einen bis dato unerreichten Rekord auf. Selbst heute noch verfolgt die badische Presse seinen hiesigen Werdegang.