Fußball-Kreisliga A : Liga-Neuling SF Neersbroich startet mit Auswärtssieg

Rhein-Kreis In der Kreisliga des Fußballkreises Mönchengladbach/Viersen machten die SF Neersbroich als Aufsteiger durch einen Auswärtssieg gegen den SC Mennrath II nachhaltig auf sich aufmerksam.

So hat sich Aufsteiger SF Neersbroich den Auftakt in der Fußball-Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen vorgestellt. Zum Einstand gab es gleich mal einen satten 4:1-Erfolg bei der Reserve des SC Mennrath. Weniger glücklich war der VfB Korschenbroich. Klar, dass Trainer Oliver Golgau nach dem 4:1 (2:1) gegen Menrath „hoch zufrieden“ war. Nach zwölf Minuten war seine Mannschaft noch mit 0:1 in Rückstand geraten, doch es dauerte nicht lange bis Felix Koch und Dennis Kylau die Partie drehten. In Hälfte zwei konnten erneut Koch und Tim Heymanns zwei weitere Tore nachlegen.