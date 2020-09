HANDBALL : Werth wechselt vom Rennrad auf die Trainerbank des HSV

HANDBALL Dem HSV Rheydt fehlen die Alternativen gegen den TV Schwafheim – am Ende steht ein 17:25. Eine besondere Situation gibt es um die Trainerposition.

Mitten in der Vorbereitungsphase traf es den Landesligisten HSV Rheydt wie aus heiterem Himmel, denn urplötzlich stand die Mannschaft ohne Trainer da. Norbert Borgmann musste sein Amt aus gesundheitlichen Gründen wegen der Corona-Pandemie aufgeben. Nun war guter Rat zunächst teuer, wollte man doch auch nicht alles über Bord werfen, was bis dato erarbeitet wurde. So erstellte Borgmann weiter Trainingspläne, die dann in Eigenregie von seinem Team umgesetzt wurden. „Das Training haben dann die Spieler organisiert, die schon länger dabei sind“, so Mannschaftskapitän Ben Bössem.