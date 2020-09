Volleyball : Ratheim nach zweitem Sieg vorerst Tabellenführer

Volleyball Der VC Ratheim dominiert im zweiten Saisonspiel den TVA Hürth. In Abwehr sowie Angriff zeigt die Mannschaft eine souveräne Leistung.

Die Volleyballer des VC Ratheim können den Start in die neue Saison als sehr gelungen ansehen: Nach zwei Spieltagen steht der VC zumindest vorerst an der Spitze der Oberliga – auch wenn der Mannschaft dabei zu Gute kommt, dass einige der Konkurrenten wie die SG Duisburg noch kein zweites Spiel absolviert haben.

Gegen die Drittvertretung des TVA Hürth Volleyball gewannen die Ratheimer am Wochenende verdient mit 3:0 und machten damit die schwächere Leistung zum Auftakt unter der Woche gegen die SG Bonn Vorgebirge wett – Ratheim gewann 3:1, musste sich die Satzgewinne aber jeweils hart erkämpfen. „Hürth hat nicht schlecht gespielt, aber wir hatten einen sehr guten Tag“, fasste Markus Becker, Libero des VC Ratheim, die Partie am Ende zusammen.

In allen Sätzen waren die Ratheimer klar die spielgebende Mannschaft: der erste Satz wurde mit 25:19 gewonnen, die folgenden beiden Sätze jeweils mit 25:21. Nur im zweiten Satz ging zunächst der TVA Hürth in Führung, bei mehr als einen Punkt Rückstand beließ es der VC aber nicht. Besonders Marcel Steffens, der Zuspieler der Ratheimer, stach bei der Partie in Hürth hervor: „Er hat vermutlich das beste Spiel seiner Laufbahn geleistet“, sagte Markus Becker.