Fußball-Landesliga : Giesenkirchen in Schwarz und mit Pöhler zum 6:2

Mönchengladbach Landesligist Giesenkirchen rehabilitiert sich nach dem 0:6 zum Start mit einem klaren Heimsieg. Torjäger Erik Pöhler trägt mit seinem Doppelpack zum ersten Saisonsieg bei.

Früh gingen die Hausherren durch Erik Pöhler (7.) mit 1:0 in Führung. Wenige Augenblicke später schaffte Frederic Lühr (9.) das 1:1. Der erst 19-jährige Justin Kuhlen (15.) sorgte in seinen zweiten Landesliga-Spiel überhaupt nach 15 Minuten für die erneute Führung der Giesenkirchener. Dann klappte es: Nachdem Pöhler nur den Pfosten traf, stand Adel Hanifa (37.) goldrichtig und vollstrecke zum 3:1.

Im munteren zweiten Durchgang sorgt Kuhlen (75.) dann in der Schlussviertelstunde für die Entscheidung mit dem 5:2. Der talentierte Angreifer nutzte dabei einen Fehlpass der Vohwinkeler aus, der genau vor seinen Füßen landete. Eine schöne Kombination von Florim Redzepi (87.) und Niclas Hoppe sorgte schließlich für den 6:2-Endand. Für den Erstgenannten war es das erste Tor im Dress der Giesenkirchener, die in ihren neuen schwarzen Trikot aufliefen.

Die Hausherren präsentierten sich am Sonntag als absolute Einheit und zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, bringen sie die auf den Platz, können sie sich im weiteren Saisonverlauf etwas ausrechnen. Mit dem MSV Düsseldorf und dem Rather SV warten aber zwei Schwergewichte der Liga. Gerade die Rather sind der Favorit, wenn es um den Aufstieg in die Oberliga geht.