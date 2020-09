Hockey : Torloser GHTC nun im Verfolger-Modus

Auch im zweiten Spiel nach der Corona-Pause tat sich der GHTC schwer und blieb torlos. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Auch das zweite Spiel der neuen Saison ging ohne eigenen Treffer für den Gladbacher HTC verloren. Damit beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze der zweiten Bundesliga bereits sechs Punkte.

Der neue Ballfangzaun hinter den Toren des neuen Kunstrasens auf der Anlage des Gladbacher HTC hält bombenfest. Das steht spätestens seit Samstag fest. Im Rahmen des Zweitligaspiels des GHTC gegen den DSD Düsseldorf trafen die Gladbacher Akteure aus allen Lagen ins sechs Meter hohe Netz. Nur eben nicht ins anvisierte Tornetz. Das blieb auch im zweiten Rückrundenspiel unberührt. Wie in der Vorwoche kassierte der GHTC eine Niederlage. Wieder gegen Düsseldorf. Wieder hieß es nach 60 Minuten 0:2 (0:1).

Anders als gegen den Düsseldorfer HC am Samstag zuvor war es für Marcus Küppers nun schwer positive Worte zu finden. Der Trainer war enttäuscht: „Wenn man in 120 Minuten kein einziges Tor erzielt, dann ist das für unseren Anspruch einfach zu wenig.“ Während er zwei Gegentreffer pro Spiel als zwar ärgerlich, aber auch nicht ganz unnormal einstufte, sieht Küppers das Gladbacher Problem derzeit zweifellos in der Offensive. „Wir haben heute mehr Chancen und mehr freie Abschlüsse herausgespielt als vorige Woche, aber es will einfach kein Tor fallen“, sagte Küppers,

Info Nach der spiel-Pause zweimal in Köln Nach zwei spielfreien Wochen steht für den GHTC am 26. und 27. September ein Doppelwochenende an: Samstags (14 Uhr) spielt die Küppers-Mannschaft bei BW Köln, sonntags (14 Uhr) bei SW Köln.

Ihn wurmten auch die Reaktionen seiner Mannschaft nach den Rückschlägen: „Nach den Gegentoren sind wir immer viel zu hektisch. Jeder hätte weiter seine Aufgabe erfüllen und sein Ding machen sollen, stattdessen wollten aber alle viel zu viel. Dementsprechend konnten sich auch die Mannschaftsteile nicht mehr aufeinander verlassen.“

Durch die zweite Torlos-Pleite ist der Rückstand auf die Tabellenspitze jetzt auf sechs Punkte angewachsen, wodurch der GHTC nun endgültig im Verfolgermodus angelangt ist. „Bei einer normalen Saison hätten wir jetzt schon ein großes Problem, überhaupt noch eine Chance zum Aufholen zu haben“, kann Küppers den neuen Modus mit einer Aufstiegsrunde als Glücksfall betrachten. Vor wieder voller Corona-Kulisse gab es an den Holter Sportstätten zunächst ein ausgeglichenes erstes Viertel. Im zweiten Viertel führte eine eigentlich harmlose Situation durch ein risikoreiches Abspiel zum Rückstand durch den Düsseldorfer Nick Hammerschmid (26. Minute). Danach verloren die Gastgeber phasenweise völlig den Faden und wirkten überfordert. „Nach dem Tor und im dritten Viertel haben wir zu 80 Prozent falsche Entscheidungen getroffen“, sagte Küppers, dessen Team in der 43. Minute durch den auffälligsten Düsseldorfer Daniele Cioli einen Siebenmeter und das 0:2 kassierte.Der Siebenmeterpfiff war dabei nicht unumstritten, weil Gladbachs Schotte Adam Wei, der den Ball bei einer Strafecke an den Körper bekam, nicht auf der Torlinie, sondern neben dem Tor stand. Der zweite Treffer spielte den Gästen spürbar selbstbewusst in die Karten, während der GHTC neben der Spur stand. „Nach dem 0:2 haben die Jungs noch kopfloser agiert“, monierte Küppers, der sich in den nächsten zwei spielfreien Wochen mit seiner Mannschaft um die Aufarbeitung kümmern will.

„Wir müssen uns damit auseinandersetzen, warum wir nach einem Gegentor immer so hektisch werden. Dazu werden wir am Dienstag statt des Athletiktrainings eine Videoanalyse einstreuen. Am Mittwoch machen wir Athletik und am Donnerstag ein Testspiel gegen den neuen holländischen Verein Delta Venlo“, sagte Küppers.