Handball : Weidemüller gibt Hülser SV den Schub zum Sieg in Lank

Neben dem neuen Handball-Verbandsligisten Hülser SV starten auch Ligarivale Turnerschaft St. Tönis und die beiden Oberligisten TV Oppum und Adler Königshof mit Siegen in die neue Saison.

Nico Biermann, der Trainer vom Handball-Verbandsligisten Hülser SV, musste nach dem ersten Saisonspiel erst einmal kräftig durchatmen. Und dazu hatte er auch allen Grund, denn der Aufsteiger bezwang im Lokalderby Treudeutsch Lank mit 21:19. „Ich hoffe, dass jetzt nicht jedes Spiel so nervenaufreibend wird, aber ich kann jetzt sagen, dass wir in der Verbandsliga angekommen sind“, sagt Biermann mit heiserer Stimme. Dabei hatte der HSV dank einer starker Deckung mit 6:2 einen guten Start hingelegt. Doch unerklärlicherweise kam ab der 15. Minute ein Bruch ins Spiel. „Wir haben danach nur noch einmal das Tor getroffen“, so Biermann. Mit 7:9 ging es in die Kabine, bis zur 40. Minute sah es weiterhin bitter für Hüls aus. Danach kam die Zeit von Frederick Weidemüller, der auf Halblinks viel Eigeninitiative zeigte und so einige Zeitstrafen heraus holte. Es war ein positiver Schub für seine Mannschaft, die fortan den Rückstand aufholte. Dabei half es auch, dass Biermann in der zweiten Halbzeit immer die gleichen sechs Spieler auf dem Feld hatte, die sich ins Spiel rein kämpften und den Spielstand in einen Sieg drehten.