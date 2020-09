Trabrennen : Michael Nimczyk fiebert dem Saison-Höhepunkt entgegen

Mit seinem schnellen Hengst „Jonny Hill“ besitzt Michael Nimczyk am kommenden Sonntag sehr gute Chancen, sich für das 125. Deutsche Traber-Derby zu qualifizieren. Foto: Schoofs

Schiefbahn Der Deutsche Meister der Berufs-Trabrennfahrer aus Schiefbahn startet am Wochenende in Berlin bei den Qualifikations-Läufen für das Derby. Zwei Wochen später findet in Berlin-Mariendorf das große Finale statt.

Mit großen Schritten geht es im deutschen Trabrennsport auf den Saison-Höhepunkt zu, und das in diesem Jahr mit einem Jubiläum. Zum 125. Mal wird am Wochenende 19./20. September auf der Bahn von Berlin-Mariendorf das Deutsche Traber-Derby und das Deutsche Stuten-Derby für jeweils dreijährige Vierbeiner ausgetragen. Entsprechend hoch dotiert ist mit insgesamt fast 500.000 Euro das Preisgeld für beide Hauptrennen. Wer beim Stutenpreis (Samstag) und beim Hauptereignis der Hengste (Sonntag) an den Start geht, entscheidet sich am kommenden Wochenende an der Spree bei den Vorläufen.

Im Pferdesportzentrum Kaiserhof in Schiefbahn laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Rund 20 Pferde vom Niederrhein werden an beiden Tagen an den Start gehen. Im Sulky sitzen dann der Deutsche Meister Michael Nimczyk und Robin Bot, der als Fahrer zum Team-Nimczyk gehört.

Die Derby-Vorläufe sind quantitativ und qualitativ so stark besetzt wie selten zuvor. „Das ist ein toller Jahrgang der Dreijährigen, das haben schon die jüngsten Vorprüfungen gezeigt. In den Vorläufen gibt es viele starke Gegner“, sagt Michael Nimczyk.

Fünf Hengste und drei Stuten, die auf dem Kaiserhof zu Hause sind, gehen an den Start. Am Montag fand die Auslosung der Startnummern statt. Dabei hatte Michael Nimczyk Glück. Denn mit seinem schnellen „Jonny Hill“ steht er im dritten Vorlauf der Hengste auf Startplatz zwei. Von Position drei aus geht er im vierten Vorlauf mit „Straight Flush“ ins Rennen, der ebenfalls Final-Chancen besitzt.