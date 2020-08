Kreispokal : Kreisligist SV bietet Oberligist Teutonia lange Paroli

Nils van Afferden vom SV St. Tönis erzielt mit diesem Freistoß den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

St. Tönis Dass es in der vierten Rundes des Kreispokals so spannend würde, davon war nicht auszugehen. Erst in der Schlussphase gelingt Selim Özdemir im Derby von St. Tönis der Siegtreffer für den haushohen Favoriten.

SV St. Tönis – DJK Teutonia St. Tönis 2:3 (0:1). Locker wollte Oberligist Teutonia St. Tönis die Hürde der vierten Runde im Kreispokal beim drei Klassen tiefer spielenden SV St. Tönis nehmen. Daraus wurde aber nichts, weil ein halbes Dutzend Akteure sich auf einen Sonntagsnachmittags-Sparziergang eingerichtet hatten. Außerdem stand der Nachbar aus der Kreisliga A hinten gut, kämpfte toll und hatte auch taktisch einiges zu bieten. Beim Abpfiff von Schiedsrichter Jarek Sobicz (SC Viktoria Krefeld), der vor 270 Zuschauer die jederzeit faire Partie unaufgeregt über die Bühne brachte, war das Team von Trainer Bekim Kastrati froh, die Nase vorne zu haben. Nach dem frühen 1:0 der Teutonen durch Leonard Bajraktari schien die Sache zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen (18.). Aber weil bei gefühlt 80 Prozent Ballbesitz danach reihenweise beste Möglichkeiten ausgelassen wurden, und Keeper Rico Henkel bei SV-Treffern von Nils van Afferden (52.) und Maiko Becker (63.) ziemlich alt aussah, musste noch vieles in die Waagschale geworfen werden. Mit der Resultat, dass die eingewechselten Kosuke Nishi (64.) und Selim Özdemir (79.) die Blamage noch abwendeten. Bei aller Rivalität, meist aber mehr von draußen herein geredet, verlief die Partie wohltuend fair.

SC Waldniel – VfL Tönisberg 0:1 (0:0). Daniel-Richard Franken war in einer ausgeglichenen Auseinandersetzung, die bei vielen Chancen hüben wie drüben auch 5:6 hätte ausgehen können, der auffälligste Spieler beim favorisierten Sieger. Im ersten Abschnitt war er dreimal der Führung ganz nahe, später erzielte er diese nach einer Ecke per Kopf (62.), und in der Endphase traf er die Lattenunterkante. Auch David Machnik hatte Pech mit einem Pfostenschuss. Tadellos beim VfL, dessen Spiel nach vorne viele gute Momente hatte – die Defensive muss sich aber zum Start nächste Woche in Sonsbeck noch steigern – Keeper Felix Gerdts.