Saisonstart im Handball : Fabian Bednarzik will mit dem TV Oppum überraschen

Krefeld Die Handballer starten am Wochenende in die neue Saison. Bei den Damen- und Herrenmannschaften der Ober- und Verbandsligisten hat sich manches geändert, auch die Saisonziele.

Adler Königshof Trotz des Abschieds der besten Torjägerin Marie Küppers sowie der Leistungsträgerinnen Karolin Dreyer und Lara Böhmer gehen die Adler-Damen optimistisch in die Saison. „Wir haben gute Mädels dazu bekommen und ich denke sogar, dass wir stärker sind als in der vergangenen Saison“, sagt Trainer Ingo Häußler. Folglich ist auch das Ziel „besser als im Vorjahr abzuschneiden“, wie er sagt. Das würde bedeuten: In den Top-3. Ein ambitioniertes Ziel in einer stärker einzuschätzenden Liga mit dem Aufsteiger BHC, der den Durchmarsch anpeilt. Die Krefelderinnen wollen mithalten und zeigen, dass sie zu den Topteams zählen.

Hülser SV Beim Verbandsliga-Aufsteiger gab es nicht nur fünf neue Spieler, auch Trainer Nico Biermann ist neu beim HSV. Für ihn galt es, seinen neuen Kader kennenzulernen und auf die künftige Spielweise einzustellen. „Ich bevorzuge eine sichere Deckung, aus der wir in den Angriff starten“, sagt Biermann. Dass er einige junge Spieler in seinen Reihen hat, beunruhigt ihn nicht. „Mit Christian Rommelfanger und Marcel Görden habe ich zwei Routiniers dabei, die in entscheidenden Phase die nötige Ruhe ins Spiel bringen können“, erklärt Biermann. Als Aufsteiger gilt es erst mal, in der Liga anzukommen und zu versuchen, so schnell wie möglich Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.