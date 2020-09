Geburtstagskind der Woche : Als sich Thomas Mirwa mit Sauerbraten und Klößen dopte

Krefeld Er war nur selten die Nummer eins und trotzdem gehört er zu den besten deutschen Torhütern im deutschen Eishockey. Im Tor war er die Ruhe selbst, nur vor dem Spiel extrem nervös. Am Dienstag wir er 60.

„Thomas war zu seiner aktiven Zeit der beste zweite Eishockeytorhüter in Deutschland“, sagt KEV-Ehrenkapitän Uwe Fabig. Dass er nur selten spielte, lag größtenteils auch daran, dass Mirwa durchaus anerkannte, noch bessere Torhüter vor sich zu haben. In seinem Fall war es jahrelang der Hexer Karel Lang. Nicht nur die Fähigkeit, das Los als Nummer zwei zu ertragen, zeichnete ihn aus, auch in der Kabine war er ein wichtiger Faktor. „Wenn es mal nicht so gut lief, dann hat Thomas mit einem Satz direkt für gute Stimmung gesorgt. Auch an der Integration neuer Spieler war er immer maßgeblich beteiligt“, erinnert sich Peter Brux. Als Russe „Mirwaczek“ bezeichnete sich der Krankenhausangestellte mal in einem Spaßinterview, bei dem er offenbarte, er würde zu ZSKA Moskau wechseln und dort Meister werden.