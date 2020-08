Tennis-Regionalliga : Die St. Huberter Herren 30 steigen in die Bundesliga auf

Bastian Cornelius von den Herren 30 des TuS. Foto: schoofs

Krefeld Die Damen 50 von Blau-Weiß sind Meister der Niederrheinliga. Dagegen vergaben die Herren 40 aus dem Stadtwald beim Auswärtsspiel in Borbeck ihren Matchball zum Aufstieg in die Regionalliga.

(lus) Die Herren 30 des TuS St. Hubert können den Aufstiegssekt bestellen. In der Tennis-Regionalliga gewann das Team das Heimspiel gegen den TC Weiden mit 7:2 (4:2) und führt ungeschlagen die Tabelle an. Da am Montagnachmittag bekannt wurde, dass der TC Union Münster, der zum Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Dortmund erneut nicht antrat und auch am letzten Spieltag auch auf das Duell gegen den TuS verzichtet, ist der Aufstieg in die Bundesliga besiegelt. Damit sind die St. Huberter vier Mal in Folge aufgestiegen, und das auch stets ungeschlagen. Wahrlich eine eindrucksvolle Bilanz.

Weiden konnte verletzungsbedingt nur fünf Einzel bestreiten, so dass Bart Vincent de Gier an Position zwei ohne Spiel zum Sieg kam. Da Kevin Deden, Jeroen van der Ven und Bastian Cornelius gewannen, führte der TuS nach den Einzeln mit 4:2. Da ein Doppel schon kampflose an die Gastgeber ging, wurden die zwei anderen Doppel nicht mehr gespielt und für den TuS gewertet.

Die Regionalliga-Damen 40 des TV 03 SG Krefeld unterlagen in ihrem letzten Saisonspiel bei ETUF Essen mit 4:5. Da die Gastgeberinnen nach den Einzeln schon mit 5:1 führten, schenkten sie die Doppel ab. Nur Jutta Meuer gewann für Krefeld ein Einzel. „Wir freuen uns, dass wir so gut mithalten konnten in dieser besonderen Saison und blicken sehr zuversichtlich ins kommende Jahr“, sagte Mannschaftsführerin Maike Klein.

Aufgestiegen sind die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld, obwohl sie in der Niederrheinliga am Wochenende spielfrei waren. Aufgrund der Ergebnisse der anderen Teams kann das Stadtwaldteam nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden und spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga. „Jetzt können wir dem Spiel gegen Moers entspannt entgegensehen. Natürlich möchten wir auch dort gewinnen“, sagt Mannschaftsführerin Dorit Kersten.