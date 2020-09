Oberliga Niederrhein : Union besiegt den FC im Oberliga-Derby

Die Nettetaler bejubeln den Treffer zum 2:0 durch Robin Wolf. Entscheidend für den hohen Sieg war die Effizienz bei Standards. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Der deutliche 4:0 gegen den Aufsteiger war Nettetals erster Heimsieg seit dem 6. Oktober 2019. Entscheidend war die Effizienz bei Standards.

Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal hat das Derby in der Oberliga deutlich für sich entschieden. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Mönchengladbach gab es ein verdientes 4:0 (1:0). Damit beendeten die Nettetaler die lange Durststrecke in der Meisterschaft. Der letzte Sieg lag eine ganze Weile zurück. Am 6. Oktober 2019 hatte das Team von Trainer Andreas Schwan gegen die Sportfreunde Niederwenigern mit 2:1 gewonnen. Es folgten zehn Niederlagen und drei Unentschieden.

Doch diese Serie ist nun gerissen. Auch die Höhe des Sieges gegen die Westender ging dabei völlig in Ordnung, befand auch Unions Trainer Andreas Schwan auf der Pressekonferenz nach dem Flutlichtspiel am Freitagabend. Auch wenn das Ergebnis am Ende doch recht deutlich ausfiel, sah es am Anfang noch nicht ganz so klar aus. Die Gäste aus Mönchengladbach mischten in den ersten 30 Minuten noch munter mit, auch wenn auf ihrer Seite die gefährliches Torchancen ausblieben. Die Nettetaler drückten zwar nach vorne, fanden aber nicht die zwingenden Mittel, um in Führung zu gehen. So säbelte Henri Tophoven (8.) nach einer Flanke von Drilon Istrefi kurz vor dem Gehäuse von Gladbachs-Keeper Lars Bergner vorbei. Der Schlussmann bewahrte sein Team in der Folge gleich mehrmals vor dem Rückstand.

Info 300 Zuschauer waren beim Derby dabei SC Union Nettetal: Möhker - Esposito, Schellhammer, Schulz, Lekaj – Mangano, Wolf (65. Zitzen), Winkens, Istrefi (73. Thobrock) – Tophoven (59. Abels), Spickenbaum 1. FC Mönchengladbach: Bergener – Kleine, Ahmad (59. Tepegöz), Lingel, Mesut – Lüft (73. Topcu), El Aboussi (80. Schmitz), Celik D., Celik A. (59. Kaya), Arbag – Popovic Tore: 1:0 Winkens (43.), 2:0 Wolf (49.), 3:0 Eigentor (51.), 4:0 Winkens (52.) Zuschauer: 300

Kurz vor der Halbzeitpause war aber auch er machtlos. Als eine Flanke von Leonard Lekaj zunächst in der Mitte des Sechzehners nicht zum Torerfolg führte und weiter durch den Strafraum flog, lauerte am zweiten Pfosten Peer Winkens (43.), der ohne große Probleme zur 1:0-Führung einschob.

Damit schien der Bann gebrochen worden zu sein. Die Hausherren kamen furios aus der Halbzeitpause und spielten sich förmlich in einen Rausch. Ein langgezogener Einwurf von der linke Seite auf den ersten Pfosten landete genau vor den Füßen von Tophoven, der aus dem Augenwinkel den besser platzierten Robin Wolf (49.) sah und für diesen Platz machte.

Als Lekaj dann einen kurzen Augenblick später eine Ecke bis kurz vor das Tor der Gäste brachte, landete dieser abgefälscht durch einen Spieler der Mönchengladbacher (51.) zum 3:0 im Tor. Im nächsten Angriff ließ Winkens (52.) mit seinem zweiten Tor das 4:0 folgen. Weitere Chancen blieben in der Folge ungenutzt, so dass am Ende ein deutlicher 4:0-Heimsieg auf der ausverkauften Christian-Rötzel-Kampfbahn für die Nettetaler zu Buche stand.

„Wir haben das zu Beginn der zweiten Halbzeit überragend gemacht und echten Powerfußball gespielt. Uns war es wichtig nach der Niederlage in der Vorwoche eine Reaktion zu zeigen, das haben wir geschafft. Ich freue mich wirklich sehr über diesen Sieg, der uns Selbstvertrauen gibt“, sagte Nettetals Trainer Schwan.