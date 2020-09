Handball : Aufsteiger HTV bekommt keinen Zugriff

Ohne Haftmittelnutzung tun sich die Haaner Handballer schwer. Auch Lokalrivale TB Wülfrath hat erhebliche Probleme, aber am Ende das nötige Quäntchen Glück. Stefan Graedtke steht übrigens mal wieder im Tor.

Haaner TV – TB Wülfrath II 27:29 (15:16). Verbandsliga-Aufsteiger HTV zog auch im Derby den Kürzeren und belegt nach zwei Niederlagen erst einmal den vorletzen Platz. Dabei lieferten die Haaner Handballer dem Lokalrivalen über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. „Es war ein ständiges Auf und Ab“, kommentierte David Horscht den Spielverlauf vor 40 Zuschauern – mehr Publikum lässt das aktuelle Hygienekonzept des Vereins nicht zu. Kurz vor dem Abpfiff musste der HTV-Coach mit ansehen, wie sich die Waagschale erneut zugunsten des Gegners neigte. „Ein Remis wäre gerechter gewesen“, gestand TBW-Coach Stefan Graedtke. Der frühere Regionalliga-Torhüter der Unitas Haan sah eine schwache Begegnung. „Mit Handball hatte das nicht viel zu tun“, kommentierte er den Umstand, dass die Mannschaften kein Haftmittel in der Halle an der Adlerstraße nutzen durften. „Für Leute, die weiter oben mitspielen, ist das ohne Haftmittel eine einzige Katastrophe“, erklärte Graedtke.

Im zweiten Durchgang glich Julien Schweden den Haaner 16:17-Rückstand aus, legte das 18:17 nach. Marcel Peters und Nick Seilheimer sorgten für den 20:17-Vorsprung der Gastgeber. „Wir waren in der zweiten Halbzeit häufig frei vor dem Tor“, analysierte Horscht. Wirklich Kapital schlug sein Team daraus aber nicht, vielmehr egalisierten die Wülfrather mit einem Zwischenspurt nicht nur zum 20:20 (42.), sondern lagen nach fünf Treffern in Serie plötzlich mit 22:20 (45.) vorne. Nach dem 22:22 (48.) schienen die Gäste Oberwasser zu bekommen. Acht Minuten vor dem Abpfiff führte der TBW mit 25:22. Doch die Haaner bäumten sich noch einmal auf. Vinzent Spelter traf zum 26:26. Nach einer Auszeit brachte Timo Schmitz Wülfrath per Siebenmeter mit 27:26 in Front. Haans bester Werfer Dennis Kuboth hielt mit dem Treffer zum 27:27 die Hoffnung auf ein Remis hoch, doch Philipp Feld­stedt konterte zum 28:27. Zehn Sekunden vor dem Ende vergab der HTV mit einem Fehlpass die letzte Ausgleichschance – und Stefan Graedtke, der in der Schlussphase wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Keeper Kerim Genaehr zu einem fünfminütigen Kurzeinsatz kam, traf vom eigenen Kreis zum 29:27ins leere Haaner Tor.