Handball : Überzeugender Sieg mit Wermutstropfen für den TV Issum

Issum Beim 28:24-Erfolg des Männer-Landesligisten verletzt sich Johannes Teuwsen am Knie. Die Frauen-Mannschaft des Klubs verliert ihre Auftakt-Partie gegen den HSV Wegberg mit 18:25.

(josch) Der TV Issum startete am Samstagabend mit einem Sieg in die Handball-Landesliga der Männer. Die Mannschaft von Trainer Oliver Cesa gewann die Heimpartie gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II nach einer vor allem in der ersten Halbzeit überzeugenden Leistung mit 28:24 (19:11). „Das war ein gelungener Einstand“, sagte Cesa.

Der Gastgeber legte den Grundstein für den Erfolg in den ersten 30 Minuten mit einer konzentrierten Abwehrleistung. „Die Deckung hat überragend agiert. Zudem war auf Torhüter Jens Holsteg Verlass“, sagte der Issumer Coach. Nach dem Wechsel schwanden dann etwas die Kräfte. Der Gegner, der ebenso wie der TV Issum einen Platz im oberen Tabellendrittel anpeilt, kam zwar heran. Doch der Sieg des Gastgebers geriet nicht mehr in Gefahr. Es gab für Issum allerdings auch einen bitteren Wermutstropfen. Johannes Teuwsen schied mit einer Knieverletzung aus. „Das sah nicht gut aus. Wie schwer die Verletzung ist, muss sich jetzt bei einer MRT-Untersuchung herausstellen“, sagte Cesa.

Die Frauen-Mannschaft des TV Issum musste zum Auftakt in der Landesliga eine Niederlage hinnehmen. Sie hatte in der Heimpartie gegen den HSV Wegberg mit 18:25 (10:10) das Nachsehen. „Die Mannschaft konnte ihr Potenzial nicht abrufen“, sagte Trainer Werner Konrads.

Der TV Issum brauchte gut eine Viertelstunde, um in die Partie zu finden. Bis zur Pause konnte der Gastgeber das Spiel trotzdem ausgeglichen gestalten. In der zweiten Hälfte hielt Issum auch noch eine Viertelstunde mit, dann setzte sich der Gegner aber ab. „Wir wissen nun, was noch fehlt und können gezielt daran arbeiten“, sagte Konrads. Es mangelte vor allem an der Durchschlagskraft im Angriff.