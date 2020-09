Handball : TV Aldekerk II siegt nach einem tollen Endspurt

Aldekerk Der TV Aldekerk II brachte bei der Turnerschaft St. Tönis das Kunststück fertig, einen Drei-Tore-Rückstand in den letzten beiden Minuten noch in einen Sieg umzuwandeln.

(him) Dominique Junkers, Trainer des Handball-Verbandsligisten TV Aldekerk II, strahlte nach dem Abpfiff der Partie bei der Turnerschaft St. Tönis über das ganze Gesicht. Seine Mannschaft hatte soeben etwas geschafft, was nicht alle Tage passiert. Die ATV-Reserve brachte das seltene Kunststück fertig, einen Drei-Tore-Rückstand innerhalb der letzten zwei Minuten noch in einen Sieg zu verwandeln. Am Ende behielten die Grün-Weißen, die schon ihr Auftaktspiel gegen die Turnerschaft Lürrip gewonnen hatten (30:25), mit 25:24 (14:13) die Oberhand.