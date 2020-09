Sport in Meerbusch : TD Lank: 2. Handball-Damen trennen sich von Trainer Stöcker

Lank Gert Stöcker ist nicht mehr länger Trainer der Verbandsliga-Damen des TuS TD 07 Lank. Simone Pahmeyer, Elena Grube und Birte Pitzen bildet als Trio die Interimslösung. Am Samstag soll beim Heimspiel endlich der erste Sieg her.

Die Mannschaft übernehmen vorerst Torwart-Trainerin Simone Pahmeyer sowie Elena Grube und Birte Pitzen, die beide viele Jahre für die „Erste“ aktiv waren bzw. noch sind. „Das ist eine Interimslösung, die vielleicht einen Großteil der Saison funktionieren muss, denn zu diesem Zeitpunkt einen idealen Nachfolger zu finden, ist alles andere als einfach“, so Gronwald. Stöcker hatte die Mannschaft vor zwei Jahren nach dem Aufstieg in die Verbandsliga übernommen und gleich in der ersten Spielzeit in die Spitzengruppe geführt. In der Vorsaison konnten die Lankerinnen jedoch nur noch vereinzelt an die guten Leistungen anknüpfen und landeten auf Platz zehn. Zur neuen Saison gab es dann einen personellen Umbruch. Viktoria Stahl schied wegen einer schweren Knieverletzung aus. Zudem kehrten in Julia Davids, Carolin Stasik, Jennifer Morabi (alle eigene 3. Damen) und Anna Schönenberg (eigene 1. Damen) vier weitere erfahrene Spielerinnen der Mannschaft den Rücken. Neu hinzu kamen mit Ausnahme von Amy Nohr (eigene 3. Damen) ausschließlich A-Jugendliche: Die Eigengewächse Pia Dorlöchter, Paula Fischer, Maike Gerlach, Mathijsa Merks und Mara Neveling sowie von extern Patricia Lange (TV Korschenbroich) und Kim Tümmers (VT Kempen). Aus der alten Mannschaft blieben Lisa Blum, Melissa Fay, Carlotta Hannen, Victoria Inglis, Tanja Kasal, Lisa Rostek, Christina Schaffrin, Lara Semmling, Luisa van Holt und Julia Münks. Das neu formierte Team harmoniert bislang nicht. Das erste Saisonspiel verloren die Lankerinnen – noch unter der Leitung von Stöcker – mit 20:26 gegen den TV Biefang, darauf folgte – bereits ohne ihn – eine 17:20-Niederlage beim LTV Wuppertal. „Wir sind noch ein ziemlich bunt zusammen gewürfelter Haufen. Oftmals stimmt die Abstimmung in den Mannschaftsteilen nicht. Das Wichtigste wird sein, dass wir schnell zu einer Einheit werden“, sagt Münks. Im Heimspiel am Samstag um 18.30 Uhr in der Forstenberghalle gegen den Wermelskirchener TV hoffen die TuS-Damen auf einen Sieg, denn „wir wollen unbedingt die Klasse halten und im Mittelfeld mitmischen“, so Münks.