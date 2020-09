Meerbusch : Büderichs Herz – ein dörfliches Idyll

Eine alte Aufnahme von 1941 zeigt die Dorfstraße, die zu der Zeit Adolf-Hitler-Straße hieß, mit einem Auto und einigen Radfahrern auf der Fahrbahn. Foto: Mike Kunze

Büderich Einige der charakteristischen Häuser stammen aus dem 18. Jahrhundert und prägen bis heute das Straßenbild. Wo früher kleinere Gehöfte waren, befinden sich nun attraktive Wohnungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mike Kunze

Den dörflichen Charme dieser Postkarte von 1941 hat die Dorfstraße längst verloren. Auf den zweiten Blick aber lässt sich das alte Dorf wiedererkennen. Am auffälligsten ist natürlich, wie schmal die Dorfstraße, die damals wie in nahezu jedem Ort Adolf-Hitler-Straße hieß, vor 80 Jahren noch war. Zwei Autos konnten sich gerade so begegnen, Radfahrer waren offenbar in der Überzahl und auch Pferdefuhrwerke der Büdericher Landwirte waren nicht selten. Viel Verkehr gab es hier jedenfalls noch nicht, denn die meisten Menschen legten den kurzen Weg zur nahen Bahnstation zu Fuß zurück.

Am linken Bildrand beginnt hinter den Bäumen das Areal der alten Mauritiuskirche mit dem Alten Kirchturm, der damals noch als Tranformatorenstation für die lokale Stromversorgung diente. Auch wenn der Anblick des Seitenstreifens an heute erinnert, ist die Dorfstraße hier heute deutlich breiter und wo früher Leute flanieren konnten, sind heute Parkbuchten.

Die Dorfstraße heute: Die Fassade des Backsteinhauses im Vordergrund ist weiß gestrichen. Parkplätze und Laternen sind nicht wegzudenken. Foto: Mike Kunze

Auf der rechten Seite findet sich Die eigentliche Büdericher Dorfbebauung, denn das Straßendorf zog sich lediglich im Bereich des Kirchplatzes entlang der Dorfstraße zwischen den heutigen Gastronomien Landsknecht und Goulasch hin. Um das „Kirchdorf“ herum lagen dann in einiger Entfernung die übrigen Siedlungen und Höfe verstreut.

Die hier zu sehenden Häuser stammen fast alle aus dem 18. Jahrhundert. Das Haus im Vordergrund wurde 1753 errichtet und später geteilt, außerdem wurde eine dritte Einheit später angebaut. Dieses Ensemble besteht bis heute und wurde im Laufe der Zeit im rückwärtigen Bereich erweitert. Im Anschluss folgt das große Gebäude des Winkesgutes, das 1756 von Burkhard Hutmacher und seiner Frau Margarethe Hocks erbaut wurde.

Der große Hof soll auf dem Gelände des Büdericher Fronhofes entstanden sein. Vor einigen Jahren wurde das Baudenkmal komplett restauriert, aus- und umgebaut. Heute finden sich dort reizvolle Wohnungen im Grünen und Gewerbeinheiten. Es hat insgesamt seinen ursprünglichen Charakter für die nächsten Jahrzehnte gesichert.

Das kleine Bauernhaus im Anschluss ist abgerissen und durch einen mehrstöckigen Neubau ersetzt worden. Es war vom Typ her mit Abstand das älteste in dieser Zeile. Dasselbe Schicksal blieb auch dem folgenden Haus von 1775 nicht erspart. Die Bauherren orientierten sich allerdings an dem alten Haus und haben auch einige Bauteile wie das Türgewände übernommen. Hier wurde neben dem ursprünglichen Baujahr auch das Datum des Neuaufbaus 1982 ergänzt. Optisch hat sich das Ortsbild hier nicht verändert.

Auch die nächsten drei Gebäude prägen immer noch das Bild und gehören zum Ensemble der alten Dorfstraße. Im Innenhof wurde anstelle einer alten Scheune ein – damals – modernes Schulhaus errichtet, während in den an der Straße gelegenen Häusern Lehrerwohnungen eingerichtet wurden. Vorher war hier auch einige Zeit das Pfarrhaus, bevor ab 1893 Kirche, Kaplanei Vikarie und Pfarrhaus an der Kreuzung mit der Düsseldorfer Straße entstanden. Ursprünglich war auch dort ein altes bäuerliches Anwesen.