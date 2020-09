Handball, Verbandsliga : Spiel des TV in Wülfrath ist verlegt

Spiel des TV in Wülfrath ist verlegt

Ratingen/Wülfrath Das Handball-Verbandsliga-Derby zwischen dem TB Wülfrath und dem TV Ratingen muss wegen der Kommunalwahl am Sonntag verschoben werden. Für beide Klubs ist das aber kein Problem.

Das mit Spannung erwartete Nachbarderby der Handball-Verbandsliga am Samstag zwischen dem TB Wülfrath und dem TV Ratingen fällt wegen der Kommunalwahlen aus. Diese sind zwar erst am Sonntag, aber die Halle an der Fortunastraße muss rechtzeitig dafür hergerichtet werden. „Wir haben den Ratingern den kommenden Freitag als Ausweichtermin vorgeschlagen, aber das wollten sie nicht“, sagt Wülfraths Co-Trainer Stefan Graedke. Der frühere Klasse-Torwart (TV Angermund/ Regionalliga), der im Bedarfsfall auch jetzt noch mit seinen 40 Jahren das TB-Gehäuse hütet, sieht es aber locker: „Wir spielen nun im Oktober oder November. Das ist kein Problem.“