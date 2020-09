Einmalige Erfolgsstory : Vom Ballermann in die Tennis-Bundesliga

Das erfolgreiche Team; hinten v.li.: Kevin Deden, Bastian Cornelius, Thomas Mühlinghaus, Frank Högel, Daniel Krölls. Vorne v. li. Christof Wolf, Bart Vincent de Gier, Jeroen van de Ven, Simon Dörsing. Foto: schoofs

St. Hubert Die Herren 30 des TuS St. Hubert feierten am Wochenende ihren vierten Aufstieg in Folge. Jetzt sucht der Klub Sponsoren für die neue Saison. Die Bundesliga wird wegen der Corona-Pandemie auf neun Vereine aufgestockt.

Die Erfolgsgeschichte der Herren 30 ist beeindruckend und zugleich wohl einzigartig. Viermal in Folge stieg die Mannschaft des TuS St. Hubert von der 2. Verbandsliga bis in die Bundesliga auf. Damit spielt in der kommenden Saison zum ersten Mal ein Team aus Kempen in der höchsten Liga. Auch wenn auf dem Papier in den vier Spielzeiten nur eine Niederlage (4:5) steht, ist das Team praktisch ungeschlagen. Denn in einer Begegnung schenkte der TuS nach einer 4:2-Führung die Doppel wegen der großen Hitze an diesem Tag ab, weil der Aufstieg schon feststand.

„Ich bin das alles schuld“, antwortete Thomas Mühlinghaus am vergangenen Samstag bei der kleinen Aufstiegsfeier vor dem Clubhaus in St. Hubert auf die Frage, wie es zu diesem Team kam. Der Wuppertaler lernte 2004 seine Ehefrau auf Mallorca am Ballermann im „Oberbayern“ kennen, die zufällig aus St. Hubert kam. Seit 2014 wohnt der Wuppertaler auch im Kendeldorf. Damals spielte er noch für Elberfeld in der Regionalliga der offenen Herrenklasse. Dann fragte er beim TuS, ob er noch drei Spieler aus Wuppertal mitbringen könne, die auch gut Tennis spielen können. Das waren Bastian Cornelius sowie die beiden Niederländer Bart Vincent de Gier und Jeroen van de Ven. „Der Vorstand sagte Ok, testweise probieren wir das, aber bei den Herren 30. Dann wurden wir nur in die 2. Verbandsliga eingestuft. Aber weil hier menschlich mit den anderen Spielern alles prima zusammenpasste, haben wir gesagt, das machen wir.“ Später kam mit dem St. Huberter Eigengewächs und Ex-Profi Kevin Deden noch eine starke neue Nummer 1 dazu.

Winand Lange, der die Tennisabteilung des TuS leitet, gab 2016 grünes Licht für das neue Team: „Wir sind total stolz auf unsere Herren 30“, sagte er am Samstag unter großem Applaus der anwesenden TuS-Mitglieder. Teamsprecher Bastian Cornelius bedankte sich beim Vorstand, dass es möglich war, trotz der ganzen Auflagen wegen Corona in St. Hubert zu spielen.“

Dass aus dem „Experiment“ von 2016 so ein Erfolg werden würde, habe er und vielleicht auch die Mannschaft selber nicht erwartet. Doch nach dem Auftaktsieg gegen Aufstiegs-Favorit Eintracht Dortmund bahnte sich die Überraschung an. Der tolle Teamgeist und die Tatsache, dass es nichts zu verlieren gibt, waren die Basis für die starken Leistungen aller Spieler. Die beiden Niederländer spielen in ihrem Heimatland noch in der Bundesliga der Herren. Bart Vincent de Gier ist im Norden von Amsterdam Tennislehrer und scheut sich nicht, die langen Fahrten an den Niederrhein auf sich zu nehmen. „Es macht einfach großen Spaß, für diese Mannschaft zu spielen“, sagte die Nummer zwei des Teams. Mit der niederländischen Mannschaft der AK 35+ war er schon ITF-Vize-Weltmeister.