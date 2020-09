Handball-Verbandsliga : TV und TuS spielen starke zweite Hälften

Die Beckmann-Brüder erzielten zusammen 13 Tore beim Sieg des TV Ratingen über Styrum: Hier sieht Tristan (hinten) den Abschluss von Max. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf In der Handball-Verbandsliga-Gruppe 2 gewinnt der TV Ratingen klar gegen Styrum, der TuS Lintorf siegt in einem spannenden Spitzenspiel gegen Überruhr. Die Reserve muss sich in Gruppe 1 der HSG VeRuKa geschlagen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

60 Minuten pure Dramatik bot das Verbandsliga-Heimspiel des TuS 08 Lintorf gegen den Geheimfavoriten SG Überruhr. 11:12 lagen die Gastgeber beim Wechsel zurück, aber die zweite Hälfte, die gehörte eindeutig ihnen. In der Schlussphase konnten sich die Lintorfer zweimal mit drei Toren absetzten, 21:18 durch Bastian Thole und 22:19 durch Vincent Rose (54.). Das gaben die Grün-Weißen nicht mehr aus der Hand. Zumal Aaron Hallfeldt im Tor kaum zu überwinden war. Einfach unglaublich, was der 24-jährige Erkrather alles abwehrte. Aber Überruhr dachte nie daran, dieses Spitzenmatch abzuschenken. In der 56. Minute stand es wieder 22:22. Den Siegtreffer zum 23:22, zugleich der Endstand, warf wieder Thole. Und das wurde in den letzten drei Minuten mit enormen Aufwand verteidigt. Zudem in Unterzahl, weil der starke Nico Arend in der vorletzten Minute die Rote Karte bekam.

Und dann war in der erfreulich gut besetzten Lintorfer Sporthalle der Teufel los. Diesen Sieg feierten die Grün-Weißen, als sei schon die Meisterschaft gewonnen. Rückraumspieler Jan Lenzen sagte: „Unsere Kampfkraft hat dieses Spiel entschieden. Alle spielten stark, nur so war Überruhr zu bezwingen.“ Auch Trainer Ralf Trimborn war aus dem Häuschen: „Ich denke, die Fans, die hier waren, die kommen komplett wieder. Das ist auch unser Ziel, wir wollen spannenden Handball bieten. Der Sieg ist verdient, auch wenn es bis zum Schlusspfiff eng verlief. Herausragend war das Abwehrspiel mit einem großartigen Torwart und einem ganz starken Innenblock. Nur 22 Gegentore gegen einen so starken Gegner wie Überruhr, das passt. Ich muss aber klarstellen: Es ist noch nichts gewonnen.“ Kommenden Sonntag geht es nach Styrum, seine Lintorfer müssen dort ohne Wenn und Aber mit der Favoritenbürde klarkommen.

So spielten sie TV Ratingen – TV Styrum⇥34:29 (17:14) TV: Sobotta (1. - 30.), Scholz (31. - 60.) – Czarnecki 1, Schmidt, Florian Heimes, Tristan Beckmann 7/4, Hannecken 3, Schweinsberg 3, Metelmann 10, Antoniades 4, Max Beckmann 6/3. Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Buttgereit/Hungerhoff. TuS 08 Lintorf – SG Überruhr⇥23:22 (11:12) TuS: Hallfeldt, Voigtländer (nur bei einem Strafwurf eingewechselt) – Lesch 4, Strunk 2, Kropp 2, Pfeiffer 2, Rose 5, Arend 1, Becker, Wentzel 2, Lenzen 1, Thole 4, Klause. Zuschauer: 160. Schiedsrichter: Fels/Sobotta (Düsseldorf). TuS Lintorf II – HSG VeRuKa⇥20:23 (12:12) TuS II: Götz, Voigtländer – Leon und Robin Pape, Demming 1, Schoppe 1, Ziebold 1, Semmler 3, Kleinrahm 1, Greday 2, Müskens 5, Kuhfuss 2, Friedrichs 1, Wasse 3. Zuschauer: 55. Schiedsrichter: Hölken/Kappler (Wuppertal).

Dem TV Ratingen ist im Heimspiel gegen die DJK Styrum eine gute zweite Hälfte gelungen, und das reichte, um beim 34:29-Sieg die ersten Verbandsliga-Punkte einzufahren. Trainer Jörg Schomburg musste seinen Angriff ganz kurzfristig umbauen, denn Mats Wiedemann meldete sich krank. Ihn schmerzen üble Nierensteine, sein Ausfall kann länger dauern. Also musste Co-Trainer Chris Schweinsberg auf die Platte, 40 Minuten lang. Es lief gut für den Routinier. Der 34-Jährige zeigte sich auch mit der gesamten Vorstellung zufrieden: „Klar, uns sind zu viele Fehlpässe unterlaufen, auch Fangfehler, aber insgesamt war der Sieg völlig ungefährdet.“ Styrum hat mit Markus Burzyk und Alex Schmitz zwei richtig gute Angreifer. Sie setzten dem Turnverein auch jeder neun Bälle in die Maschen, aber es war zu verkraften. Bei 17:14 wurden die Seiten gewechselt, und auch in der Folgezeit führten die Hausherren stets mit drei oder vier Toren. Die Gäste waren schon Mitte der zweiten Hälfte bezwungen. Kommenden Samstag geht es für Schweinsberg und Co. nach Wülfrath.