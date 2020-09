Frauenfußball : Maes hat keinen Ersatz für Lena Engels

Brüggen Die Bezirksliga-Frauen von TuRa Brüggen kamen gegen den Dülken FC nur zu einem 1:1. Es fehlt eine Spielerin, die vor dem Tor cool ist, hat Trainer Wolfgang Maes festgestellt. Torjägerin Lena Engels fehlt schon lange.

Landesliga-Absteiger TuRa Brüggen scheint sich in der neuen Saison auf Unentschieden zu konzentrieren. Nach dem 0:0 in der Vorwoche beim TSV Wachtendonk-Wankum stand am Wochenende das erste Derby an – gegen den Dülkener FC. Und diesmal trafen die Brüggenerinnen wenigstens, doch am Ende reichte es dennoch „nur“ zu einem 1:1 gegen den Dülkener FC, der neuerdings von Björn Kox trainiert wird. Der hat gleichzeitig auch die Ersten Herren des Dülkener FC unter seinen Fittichen. Ein interessanter Doppeljob.