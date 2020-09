Landesliga Niederrhein : Nach Auftaktdämpfer steht Süchteln unter Druck

Fußball Trotz guter Vorbereitung verlor der ASV Süchteln zum Ligastart. Um den Fehlstart zu vermeiden, muss der Aufstiegsaspirant gegen Holzheim auf die Erfolgsspur zurückkehren.

Es war schon fast unheimlich, was der Landesligist ASV Süchteln in die Vorbereitung auf die neue Saison ablieferte: Die Elf von Trainer Fabian Wiegers gewann alle seine sieben Vorbereitungsspiele – und das stellenweise sogar recht beachtlich. Unter anderem schlug man den Oberligisten SC Union Nettetal mit 3:1, die Bezirksligisten SC Schiefbahn und DJK Fortuna Dilkrath wurden je mit 5:0 besiegt.

Mindestens drei Tore erzielten die Süchtelner dabei in jeder Vorbereitungspartie. Das sorgte mit dafür, dass die Mannschaft in Fachkreisen zu den Top-3-Teams um den Aufstieg gehandelt wurde. Kein Wunder, denn auch die letzten drei Spiele der vergangenen Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie Anfang des Jahres stattfinden konnte, entschied Süchteln für sich. Hinzu kam der Sieg in der ersten Runde des Kreispokals bei DJK Hehn. Eine beeindruckende Siegesserie. Süchteln schien gewappnet für den Saisonstart.

Doch nach elf Siegen in Serie wurden der ASV am Sonntag wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Mit 1:2 unterlag die Mannschaft überraschend beim VfB 03 Hilden II, die in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga spielten und den Aufstieg den Saisonabbruch zu verdanken hatten.