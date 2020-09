Sportbildungswerk Mönchengladbach : Fit und gesund in den Herbst

Das Sportbildungswerk bietet unter anderem Functional Training an. Foto: Sportbildungswerk MG

Gesundheit Das Sportbildungswerk startet eine ganze Reihe interessanter Sportangebote. Zudem gibt es noch einige freie Plätze für die Skifahrt über Silvester.

Das Sportbildungswerk im Stadtsportbund Mönchengladbach bietet im Herbst viele neue Kurse an. Mit dabei ist Barre, eine spannende Alternative zu typischen Fitness-Kursen. Das Workout an der Stange, bei dem Übungen und Positionen zusammengestellt werden, die auch für Ungeübte geeignet sind, kombiniert einfache Basisübungen aus der Ballett-Choreographie mit Übungsteilen aus Pilates, Yoga und Stretching. Start ist Freitag, 18. September, 14.30 Uhr im Haus des Sports an der Aachener Straße 418.

Ab Oktober starten auch die neuen Präventionskurse, die nach § 20 von den Krankenkassen bezuschusst werden. Es kann zwischen Fit und gesund durch Faszientraining, einem Functional Training und dem Thema Fit und gesund durch präventives Muskelkrafttraining, das bei gutem Wetter im neuen Outdoor Campus stattfindet, gewählt werden. Von Montag bis Freitag ist für jeden etwas dabei, der seine Gesundheit aktiv erhalten und verbessern möchte.

Oder vielleicht darf es etwas bewegungsorientierter sein: Jumping Fitness stärkt alle Körperpartien. Außerdem verbessern die dynamischen Übungen Ausdauer und beugen Rückenproblemen vor. Sprünge und Techniken sind leicht zu lernen und garantieren auch Anfängern schnelle Erfolgserlebnisse. Die Kurse laufen mittwochs,17.30 Uhr, und donnerstags, 18 Uhr, sowie ab dem 29. Oktober auch 20.15 Uhr im Haus des Sports.

Freiluftliebhaber interessieren sich vielleicht für das Fitness Boot Camp – ein hochintensives, nach neuesten trainingswissenschaftlichen Methoden gestaltetes funktionelles Outdoor-Intervall-Zirkeltraining in Gruppen, in dessen Fokus Teamarbeit und Spaß stehen. Ab Freitag, 2. Oktober startet der Kurs, 18.15 bis 19.15 Uhr, auf dem Außengelände am Haus des Sports. Deutlich ruhiger geht es beim Geheimtipp Faszien-Yoga zu, denn dieses Training für Anfänger kann zum Beispiel Beschwerden im Rücken entgegenwirken und ist sehr effizient für das Bindegewebe. Wer es ausprobieren möchte, hat dazu montags, 10.30 bis 12 Uhr, in der Turnhalle Beckrather Dorfstraße, oder ab Freitag, 18. September, 15.30 Uhr, im Haus des Sports Gelegenheit.

Für Skiliebhaber gibt es noch wenige freie Plätze in der Silvesterfahrt vom 27. Dezember bis 5. Januar, die sich besonders für Familien mit Kindern eignet. Der tägliche Skiunterricht findet unter Leitung der Skischule Krakautal an den Dockneralmliften in der Steiermark auf der Südseite der Niederen Tauern auf 1350 Meter Höhe statt. Mit fortgeschrittenen Fahrern wird nach Absprache auch ein größeres Skigebiet besucht. Alternativ kann Skilanglauf betrieben werden.

Infos zu allen Angeboten und zu Probetrainings unter 02161 2943913 oder www.sportangebote-moenchengladbach.de.

