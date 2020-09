Fußball-Oberliga : Emotionaler Sieg für Leo Lekaj

Leonard Lekaj (r.) von Union Nettetal im Zweikampf mit Petar Popovic vom 1. FC Mönchengladbach. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Der Abwehrspieler trug maßgeblich zum 4:0-Erfolg Nettetals gegen seinen alten Klub 1. FC Mönchengladbach bei. Für den SC Union Nettetal endete damit eine lange Sieglosserie.

Strahlende Gesichter bei Spielern, dem Trainerteam und allen Anhängern des SC Union Nettetal – all das gab es am Freitagabend auf der Christian-Roetzel-Kampfbahn in Nettetal-Breyell zu beobachten. Die Nettetaler hatten das Derby in der Oberliga Niederrhein wenige Sekunden zuvor souverän und verdient mit 4:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach gewonnen.

Es war der erste Erfolg seit dem 6. Oktober 2019. Es folgten zehn Niederlagen und drei Unentschieden – auch der Saisonauftakt gegen Schwarz-Weiß Essen ging in der Vorwoche mit 0:3 verloren. Ein Spieler, der maßgeblichen Anteil daran hatte, dass diese Serie nun beendet ist, war Leonard Lekaj. Das Besondere: In der Vorsaison gehörte er noch dem Kader des 1. FC an.

Dieses Mal stand der 29-Jährige seinem alten Verein als Gegenspieler gegenüber – und war an zwei Toren direkt beteiligt: Im ersten Durchgang bereitete er das 1:0 durch Peer Winkens vor. In der zweiten Halbzeit war es dann eine scharfgezogene Ecke von ihm (51.), die abgefälscht im Tor der Gäste zum 3:0 landete.

Der Abwehrspieler ist der älteste Spieler des mit 21,54 Jahren jüngsten Kaders der Oberliga Niederrhein. Für seinen Trainer Andreas Schwan ist Lekaj, der auch dem Spielerrat der Mannschaft angehört, daher ein wichtiger Spieler des Teams. „Er ist ein absoluter Führungsspieler bei uns und bringt viel Qualität mit. Wir sind froh, dass er seine Erfahrung an die jüngeren Spieler im Kader weitergibt und tauschen uns regelmäßig aus“, sagt der SCU-Trainer.

Lekaj nimmt dabei eine tragende Rolle ein, nicht nur auf dem Platz. „Ich bin das Sprachrohr jedes einzelnen Spielers und habe immer ein offenes Ohr für meine Mitspieler, auch wenn es einmal nicht so gut läuft. Dabei genieße ich den vollen Respekt der Mannschaft“, sagt der Abwehrspieler.

In der Saison 2018/19 war er zusammen mit seinem Mitspieler Pascal Schellhammer in den letzten Spielen der Saison als Spielertrainer für die Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach tätig. Auch in der vergangenen Saison schlüpfte er immer wieder bei Bedarf in diese Funktion.

Für Lekaj war das Spiel gegen seinen alten Klub daher etwas ganz Besonderes. Er wechselte im Sommer mit insgesamt sieben seiner Mitspieler vom 1. FC Mönchengladbach zum SC Union Nettetal. Zuvor hatte er für insgesamt fünf Jahre das Trikot der Westender. In dieser Zeit bestritt er neun Spiele (ein Tor) in der Oberliga und 85 Spiele (acht Tore) in der Landesliga für die Mönchengladbacher.

Nach Abpfiff freute er sich sehr über den Sieg gegen seinen Ex-Verein. „Wir haben uns in den ersten 30 Minuten sehr schwergetan und waren sichtlich nervös. Das 1:0 war dann eine Erlösung für uns alle. Die Emotionen, die dann hinausschießen, sind unfassbar. Der Sieg macht mich natürlich auch ein Stück weit Stolz“, sagte Lekaj.