Rotflut in Paris : Neymar schlägt Gegenspieler und erhebt Rassismus-Vorwürfe

Rotflut in Paris

Paris Die Partie Paris St. Germain gegen Olympique Marseille eskaliert in der Schlussphase völlig, gleich fünf Spieler fliegen vom Platz. Auch Neymar sieht Rot. Der Brasiliener erhebt schwere Rassismus-Vorwürfe gegen seinen Gegenspieler.

Superstar Neymar von Paris St. Germain hat nach seinem Platzverweis in einem wilden Spiel gegen Olympique Marseille schwere Rassismus-Vorwürfe gegen seinen Gegenspieler erhoben. „Schau dir diesen Rassismus an. Deshalb habe ich ihn geschlagen. Das einzige, was ich bedauere, dass ich diesem Idioten nicht ins Gesicht geschlagen habe“, twitterte der 28-Jährige.