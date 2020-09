Fußball, Bezirksliga : Einwechselspieler lassen den SV Hösel jubeln

Ratingen In der Bezirksliga feiern der SV Hösel und die SSVg Heiligenhaus ihre ersten Saisonsiege, die Reserve von Ratingen 04/19 verliert bei ihrem Auftakt zu Hause.

Ratingen 04/19 II hat in seinem Bezirksliga-Auftaktspiel daheim gegen die DJK Gnadental im zweiten Durchgang ein beachtliches Powerplay aufgezogen. Aber zu diesem Zeitpunkt lagen die Blau-Gelben 0:1 zurück, und Gnadental verteidigte mit allem, was zur Verfügung stand. In der vorletzten Minute konnten die Gäste noch einen Konter laufen, und die Ratinger unterlagen mit 0:2. Ein überaus glücklicher Gäste-Sieg, aber Ratingen nutzte seine Torchancen nicht. So wusste sich der eingewechselte Sergej Karlicsek an der rechten Seiten zweimal fein durchzusetzen. Aber statt saftig auf das kurze Gnadentaler Eck zu ballern, passte er jedes Mal in die Mitte. Und das wurde von den Gästen sicher verteidigt. Auch Florian Stoll vergab zwei gute Chancen – das war zu viel, um wenigstens einen Punkt zu behalten.