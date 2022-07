Vor dem Fußballstart: DJK Gnadental : Neuer Schwung am Nixhütter Weg

Neuss Die DJK Gnadental geht mit Sebastian Michalsky als neuem Cheftrainer in die neue Bezirksligasaison. Alle Leistungsträger bleiben dem Klub erhalten.

Fußball-Bezirksligist DJK Gnadental möchte an die vergangene Saison anknüpfen. Trotz einer schwächeren Rückrunde war die DJK mit dem fünften Tabellenplatz zufrieden. Dennoch steht in Sebastian Michalsky zur kommender Saison ein neuer Trainer an der Seitenlinie auf der Anlage am Nixhütter Wegs. Denn Stefan Pennarz teilte dem Verein bereits im Winter mit, dass er sein Amt zu Saisonbeginn aus privaten Gründen abgeben würde. „Stefan hat einen sehr guten Job gemacht und mir viele Tipps mit auf den Weg gegeben, so dass es einen fließenden Übergang gab“, erzählte der neue Coach, der sich lange auf seine neue Aufgabe vorbereitete und auch die letzten Saisonspiele aufmerksam verfolgte.