Konzert in Hösel : Autodidakt erobert die Weltbühne

Der Konzertgitarrist Lucian Plessner gastiert für ein Konzert im Haus Oberschlesien. Foto: OSLM

Hösel Mit 15 Jahren brachte er sich das Gitarrespielen selbst bei – heute ist er ein gefragter Konzertgitarrist auf den großen Bühnen der Welt: Lucian Plessner ist im Oktober Gast im Haus Oberschlesien.

(RP) Was hat Leonhard Bernstein mit Oberschlesien zu tun? Auf Anhieb nichts, es sei denn, der weltbekannte Konzertgitarrist Lucian Plessner interpretiert den Maestro, wie bei der weiteren Folge von „Salon Silesia“ – Musik aus und rund um Schlesien am Samstag, 8. Oktober, um 18 Uhr im Oktogon der Stiftung Haus Oberschlesien.

Plessners Familie hat oberschlesische Wurzeln. Konkreter gesagt kommt sie aus der Stadt, die der Familie auch den Namen gab: Pless (heute Pszczyna). Diese wiederum ist für ihr prächtiges Schloss bekannt. Zu Zeiten der berühmten Fürstin „Daisy“ (Mary Theresa Olivia Cornwallis-West) war die fürstliche Residenz einer der Mittelpunkte der High-Society. Viele Größen des europäischen Adels gingen dort ein und aus. Vor diesem Hintergrund ist der Wunsch und Plan entstanden, sowohl in Ratingen als auch in der Heimat der Familie ein Konzert zu veranstalten. Der erste Aufschlag erfolgt nun im Haus Oberschlesien in Hösel. Auf dem Programm stehen Leonhard Bernstein, Alexandre Tansman und Isaac Albéniz. Unterstützt wird das Projekt vom Kulturreferenten für Oberschlesien.

Info Kartenverkauf ist bereits gestartet Tickets für das Konzert gibt es zum Preis von 20 Euro online über die Seite des Oberschlesischen Landesmuseums oder für 25 Euro an der Abendkasse zu kaufen. Informationen können unter 02102/9650 erfragt werden. oslm.de

Lucian Plessner, der in Köln lebt, brachte sich das Gitarrenspiel selbst bei und gab im Alter von fünfzehn Jahren seinen ersten Soloabend. Danach studierte er in der Klasse von Professor Sasaki und erhielt Unterricht in der Violinklasse von Igor Ozim und dem Amadeus Quartett an der Musikhochschule Köln. Als Neunzehnjähriger traf er den legendären argentinischen Gitarristen und Sänger Eduardo Falú, der ihn einlud, ihn zu einigen seiner Konzerte zu begleiten. Diese Begegnung beeinflusste den jungen Gitarristen nachhaltig und führte zwanzig Jahre später erneut zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit.

Nach seinem Studium lebte Plessner fünf Jahre in Córdoba, Andalusien. Dort wurde er von Alexis Weissenberg an Alicia de Larrocha empfohlen, mit der er sein spanisches Konzertrepertoire erarbeitete. Aufsehen erregte er in der Musikwelt, als ihn 1987 eine spanische Konzertagentur „als Ausländer“ für eine Solotournee durch das ganze Land engagierte. Furore machte der Künstler 1989 mit seinen Bearbeitungen der Musik Leonard Bernsteins für Konzertgitarre, zu denen er vom Komponisten selber angeregt und autorisiert wurde. Mit diesem Programm gab er Konzerte von San Francisco bis nach Moskau, gastierte in Hamburg, Wien, New York und in Israel zu Leonard Bernsteins fünften Todestag oder bei dem Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore, wo er neben Künstlern wie Vladimir Ashkenazy, Shlomo Mintz und Mstislav Rostropowich auftrat.

1994 spielte er sein Bernstein Programm Lord Yehudi Menuhin zu dessen Geburtstag vor. Seit 1996 wurde Lucian Plessner sechsmal in Folge nach Russland eingeladen, gastierte dort beim Festival Moskauer Herbst, begleitete den Stummfilm Carmen von Ernst Lubitsch während der Lubitsch Retrospektive des Moskauer Kino-Museums und gab in der Smolny Kathedrale von St. Petersburg den ersten Soloabend überhaupt.