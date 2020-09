Handball, Testspiel : SG Ratingen überzeugt im Testspiel nicht

SG-Trainer Ace Jonovski (2. von links) hatte im Test gegen Remscheid doch viel Redebedarf mit seinen Mannen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Im Duell mit Regionalliga-Konkurrent HG Remscheid gibt es trotz vieler Fehler einen 25:22-Sieg der Ratinger Handballer. Trainer Ace Jonovski ist nicht wirklich zufrieden, möchte eine Woche vor der Saison aber auch nicht alles zerreißen.

Knapp eine Woche vor dem Start in die neue Saison der Handball-Regionalliga hat die SG Ratingen gegen Liga-Konkurrent HG Remscheid ihr Testspiel 25:22 (12:11) gewonnen, überzeugen konnten beide Teams aber so kurz vor der Saison nicht. Viele Fehler auf beiden Seiten sorgten doch für ein wenig ansehnliches Spiel – es bleibt zu hoffen, dass die Sinne kommenden Sonntag, wenn der Neusser HV, der um einen Tausch des Heimrechts gebeten hat, zum Ligastart in Ratingen gastiert, wieder mehr geschärft sind.

Die SG kam an der Gothaer Straße vor rund 50 Zuschauern schon nicht gut in die Partie, lag nach drei Minuten 0:2 zurück. Ex-Bundesligaprofi Robert Markotic erzielte den ersten Treffer für die Hausherren und mit dem 5:4 auch die erste Führung (13. Spielminute) in Unterzahl. Das war zugleich die beste Phase der Ratinger, die durch Max Eugler, wieder Markotic und im Gegenstoß durch Etienne Mensger auf 8:4 erhöhten. Bis zur Pause hatte Remscheid den Rückstand aber fast wieder egalisiert, vor allem, weil der SG-Mittelblock das Kreisläuferspiel nicht in den Griff bekam.

Und nach dem Seitenwechsel bot sich nahezu dasselbe Bild wie in Halbzeit eins – wieder kassierte die SG in den ersten drei Minuten ein 0:2 und lag nun wieder zurück. Nachdem Simon Ciupinski zum 14:14 ausgeglichen hatte (37.) wurde die Fehlerquote noch einmal höher, allerdings auf beiden Seiten. So stand es bei der zweiten Auszeit von Remscheid 15:17 aus Sicht der SG, die in dieser 45. Minute also erst drei Tore in Halbzeit zwei geworfen hatte. Immerhin: Den gegnerischen Kreisläufer hatten die Ratinger jetzt besser im Griff.

Am Ende waren es neben Torwart Denis Karic mit insgesamt zwölf Paraden Youngster Nedim Hadzic und Routinier Bastien Arnaud, die mit ihren Treffern das Spiel zugunsten der Hausherren entschieden. Trainer Ace Jonovski war nicht wirklich zufrieden: „Wir haben viel zu viele Fehler gehabt. Allein in der ersten Halbzeit hatten wir aus Fehlwürfen und technischen Fehlern zusammengerechnet 15 Ballverluste. Wir sind doch keine A-Jugend-Mannschaft“, monierte der 39-Jährige und ergänzte: „Jeder darf Fehler machen, aber das waren dumme technische Fehler. Die nerven mich.“ Eine Woche vor Saisonstart wollte Jonovski aber nicht alles zerreißen: „Nach dem Time Out in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft Charakter gezeigt. Ich habe auch viele positive Sachen gesehen. Wir haben noch eine Woche, die müssen wir nutzen.“