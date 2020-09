Handball, Oberliga : TV Angermund fährt gespannt nach Hiesfeld

Steffen Neukirchen soll die TVA-Abwehr stabilisieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Angermund Der TV Angermund tritt in der Handball-Oberliga bei der HSG Jahn/Hiesfeld an, deren erstes Saisonspiel in Mettmann nicht stattfinden konnte. Was die Mannschaft von Trainer Ralf Knigge also dort erwartet, ist ungewiss.

Der Handball-Oberligist HSG Jahn Hiesfeld/Aldenrade ist in dieser noch jungen Saisonphase schwer einzuschätzen. Sein Auftaktspiel gegen Mettmann Sport am vergangenen Wochenende ist ausgefallen, und so weiß man beim TV Angermund, der dort am Samstagabend anzutreten hat (in Dinslaken, Kirchstraße, 19 Uhr Anwurf) nur recht wenig über diese Gastgeber. In der zuletzt abgebrochenen Spielzeit hatten beide Mannschaften größte Abstiegssorgen, immerhin gewann der TVA beide Spiele. Wirkliche Aussagekraft hat das derzeit aber kaum.

Auch Trainer Ralf Knigge kann nur wenig über diese Dinslakener sagen, meint aber: „Wir müssen gut spielen, dann ist alles offen.“ Es gibt einiges bei seinen Blau-Weißen, das positiv zu erwähnen ist. So befindet sich Linkshänder Dennis van Wesel, der vergangenes Jahr aus Aufderhöhe kam und sich umgehend einen Kreuzbandriss zuzog und ein Jahr pausierte, schon in erfreulich guter Verfassung. Die rechte Halbposition ist mit dem 28-Jährigen jedenfalls ordentlich besetzt.

Und auch in der Mitte bewegt sich einiges durch Daniel Plöger, der ebenfalls rund ein Jahr verletzt zuschauen musste. Florian Hasselbach wurde an der Schulter operiert, er benötigt sicherlich noch eine gewisse Zeit zur alten Gefährlichkeit, mischt aber in der Deckung erfreulich agil mit. Auch bei Martin Gensch muss, wie Knigge klarstellt, viel Geduld aufgebracht werden. Auch der Routinier war in der Vorsaison mit seinen Wurfarmproblemen kaum dabei. Die Thanscheidt-Brüder sind immer noch verletzt, Julian Duval weilt im Urlaub, aber immerhin ist Abwehrstabilisator Steffen Neukirchen dabei.

(wm)