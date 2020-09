Fussball-Bezirksliga : Verspäteter Ligastart für Helpenstein mit Erfolg

Der Brander Keeper Kevin Krupp greift sicher zu. Am Ende musste sich seine Mannschaft dem SV Helpenstein jedoch mit 1:2 geschlagen geben. Foto: Foto Royal

Fussball-Bezirksliga Helpenstein gewinnt seinen Saisonauftakt am 2. Spieltag gegen den Spitzenreiter Rasensport Brand. Ein Platzverweis kippt das Spiel zugunsten der Hausherren. Den späten Siegtreffer markiert Robin Jackels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Der SV Helpenstein hat am 2. Spieltag gegen den Auftakttabellenführer Rasensport Brand einen 2:1-Erfolg gefeiert. In der Vorsaison war es auf der Sportanlage in Wildenrath noch zu einem turbulenten 5:5-Remis gekommen. Und dieses Mal bot sich den rund 200 Zuschauer eine hektische Partie – auch wenn es „nur“ drei Tore gab.

Für Helpenstein war es dabei am 2. Spieltag der Start in die neue Saison: Der Auftaktgegner Sparta Gerderath zog kurz vor dem Ligastart seine Mannschaft zurück.

INFO Platzverweis schwächt Rasensport Brand Hepenstein: Stecker, Jansen, Ekmekci, Lukas, Kledtke (ab 84. Wessel – Fell (ab 46. Stender), Dominik Hahn, Hermanns, Jackels – Julian Hahn (ab 79. Wurzer), Langer (ab 90+4 Johnen). Zuschauer: 200 Tore: 0:1 Arigbe (8.), 1:1 Hahn (28.), 2:1 Jackels (87.) Platzverweis: Müller (56.)

Denn besseren Anfang beim verspätetet Saisoneinstieg des SV erwischten aber die Gäste aus der Kaiserstadt. Vor allem deren Angreifer Delany Arigbe sorgte über die linke Angriffsseite regelmäßig für Gefahr. In der 8. Minute ging Brand dann folgerichtig in Führung: Philipp Marx mustergültig bedient Arigbe, der den Ball von der linken Seite flach am machtlosen Torwart Fabian Stecker vorbei ins lange Eck schlenzte. Stecker vertrat diesmal den verletzten Stammkeeper Tim Kaminski im Kasten des SV.

Nur wenig später verpasste Brands Marx dann das schnelle 2:0, aber sein Kopfball lande an der Lattenunterkante des Helpensteiner Gehäuses. Auf der Gegenseite tat sich hingegen nicht viel, in der Anfangsphase blieb Helpenstein in der Offensive blass.

In der 28. Minute bahnte sich dann jedoch die Wende an. 20 Meter vor dem Tor der Gäste schoss Julian Hahn einen Freistoß in die Mauer, und von da flog der Ball unerreichbar für den jungen Brander Torwart Kevin Krupp unten links zum 1:1 ins Tor. Nach einer halben Stunde dann die ersten Eckbälle auch für den SV, aber die verpufften ebenso wirkungslos wie zuvor schon auf der Gegenseite. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde Helpenstein dann gleichwertig, hatte zur Pause Kristof Stender für Routinier René Fell gebracht. Endgültig gedreht wurde der Spielverlauf in der 56. Minute, als sich Brands prominenter Neuzugang Pascal Müller an der Seitenlinie einen unnötigen Ballverlust leistete. Beim Versuch, den Ball zu klären, erwischte er seinen Gegenspieler, sodass Schiedsrichter Moritz Klein sich genötigt sah, Müller mit glatt „Rot“ vom Platz zu stellen. Eine solche Entscheidung durch den Schiedsrichter wäre auch unmittelbar vor der Halbzeit angebracht gewesen: Da hatten sich nämlich Helpensteins Dominik Hahn und der Brander Christian Hesse gegenseitig heftig attackiert, kamen da aber beide mit einer Verwarnung davon. In Unterzahl geriet Brand dann zunehmend unter Druck, setzte aber trotzdem den ein oder anderen Konter.