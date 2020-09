Fußball, Kreisliga A : Heimsieg für den ASV Tiefenbroich, Klatsche für RW Lintorf

Lintorf/Tiefenbroich In der Kreisliga A feiert der ASV Tiefenbroich als Rückkehrer eine gelungene Heimpremiere und auf Rasen einen 2:0-Erfolg. Die Lintorfer führen 1:0 und brechen dann ein.

Es sah in der Startphase für Rot-Weiß Lintorf gut aus im Gastspiel beim Rather SV II (Kreisliga A). Nico Polster schlug einen Eckball in den Rather Strafraum und Niklas Roeszies stand goldrichtig. Der RWL-Angreifer schoss sicher zum 1:0 ein (12.). Die Lintorfer blieben am Drücker, Andy Ntefoudis und Max Götz konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Nach 20 Minuten mussten die Gäste eigentlich noch deutlicher vorne liegen, was erhebliche Sicherheit erstellt hätte. Dann kassierten sie das 1:1 (26./ Steffen Grund), und anschließend lief nichts mehr zusammen. Die Rather gewannen 5:1, es war für sie ein netter Sonntags-Spaziergang und für RWL eine fast schon vernichtende Niederlage.