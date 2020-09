Handball, Verbandsliga : Siege für SG-Reserve und TuS Lintorf

SG-Rechtsaußen Tim Zeidler traf viermal gegen den Haaner TV und war damit der torgefährlichste Angreifer der Ratinger beim Heimsieg. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen In der Handball-Verbandsliga hat die SG II mit dem 23:20 ihren ersten Saisonsieg eingefahren, tut sich daheim gegen Haan aber schwer. Die erste Mannschaft des TuS 08 gewinnt 18:15 in Sytrum, die Reserve verliert in Lürrip 26:29.

Der erste Saisonsieg in der Handball-Verbandsliga ist für die SG Ratingen II eingefahren. Aber die Truppe um Trainer Rene Osterwind tat sich beim 23:20-Heimsieg gegen einen schwachen TV Haan erstaunlich schwer, bis alles geregelt war. Die Gäste können mit ihren recht klein gebauten Angreifern aus dem Rückraum kaum etwas bewegen, sie sind auch vom Kreis aus harmlos. Aber die Ratinger passten sich diesem Niveau über weite Strecken an, und so wurde die Entscheidung erst in den letzten Minuten erzwungen. Es stand eingangs der 58. Minute 22:19 bei Haaner Ballbesitz. Damit wussten die Gäste nichts anzufangen, Benny Karmaat hielt deren Wurf mühelos, dann Angriff der SG-Reserve und Strafwurf. Simon Karpstein verwandelte ihn, es war sein dritter, ganz sicher, somit 23:19 für die SG, und damit entstand keine Gefahr mehr.

„In Kettwig zuletzt haben wir deutlich besser gespielt, aber nichts mitgenommen“, sagte Osterwind, der mit dieser Vorstellung gegen Haan nur begrenzt zufrieden war. „Die Hauptsache sind die Punkte. Haan kreuzt viel, ist quirlig nach vorne, und damit hatten wir immer unsere Probleme. Es gibt sogar Tage, da verliert man so ein Spiel.“ Am Samstag geht es an den Europaring zum TV Ratingen, 17.30 Uhr, auf dieses Derby können sich die Handballfans jedenfalls jetzt schon freuen. Ob dann bei der SG Sam Schäfer aus dem Regionalliga-Kader wieder dabei ist, war noch nicht zu erfahren. Gegen Haan war der 23-Jährige jedenfalls ein wertvoller Angreifer.

So spielten sie SG Ratingen II - TV Haan

⇥23:20 (11:9). SG II: Schmitz, Karmaat (ab 45.) – Zittel 4, Wergen, Stock 2, Enders 3, Karpstein 3/3, Zeidler 4, Ludorf, Schäfer 3, Bartesch 2, Schlierkamp 1, Blumenthal 1, Oppitz. Zuschauer: 48. DJK Styrum - TuS Lintorf

⇥15:18 (5:9). TuS 08: Hallfeldt, Töpfer – Jan Klause 1, Friedrich 1, Pfeiffer, Lenzen, Wentzel 4, Strunk, Lesch 4, Becker 1, Arend 2, Rose, Thole 5, Kropp. Zuschauer: 10. TS Lürrip - TuS Lintorf II

⇥29:26 (15:13). TuS II: Voigtländer – Fassbender 1, Ziebold 3, Schoppe 1, Semmler 2, Pape, Greday 9, Mueskens 2, Kuhfuss 2, Moore, Diemers, Scholl 1, Wasse 5. Zuschauer: Keine.

Der TuS 08 Lintorf hat auch seine zweite Verbandsliga-Auswärtshürde sicher gemeistert. Bei DJK Styrum reichte eine gute Deckungsarbeit, um mit 18:15 (9:5) auch das dritte Saisonspiel zu gewinnen. Lintorfs Innenblock mit Andy Kropp und Max Strunk war für die Mülheimer eine Nummer zu groß. Nur 15 Gegentore, wann gab es das zuletzt? Zudem präsentierte sich Keeper Aaron Hallfeldt erneut in überragender Verfassung. Aber zufrieden war Trainer Ralf Trimborn überhaupt nicht: „Wir haben uns 30 Fehler erlaubt. Das geht nicht, das wird sonst schwer bestraft. Aber Styrum war nicht besser, deshalb bedeutete es kaum Probleme, die Punkte mitzunehmen. Wir spielten jedenfalls meilenweit unter unseren Möglichkeiten. Aber nun gilt es, den Mund abzuwischen und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.“

Am Samstag kommt der TB Wülfrath an den Breitscheider Weg. Das wird erheblich schwerer. Aaron Hallfeldt klammerte der Trainer aus, der 24 Jahre alte Keeper hielt auch einen Strafwurf. In der 53. Minute war die Partie für den TuS 08 gelaufen, als Mathis Friedrich zum 17:12 einwarf. Von Styrum gab es keine Gegenwehr mehr.